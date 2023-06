Este jueves, la bancada del Pacto Histórico entregó un balance de esta legislatura y anunció los proyectos que se radicarán para el siguiente periodo.



En el evento de rendición de cuentas, en el que participaron las senadoras María José Pizarro y Aída Avella, así como la representante María Fernanda Carrascal y el presidente de la Cámara, David Racero, destacaron la aprobación de la reforma tributaria y del Plan Nacional de Desarrollo y los avances en las discusiones de las reformas de la salud y pensional.



"Priorizamos una agenda social para el campesinado con el reconocimiento como sujetos de derechos y de especial protección y las territorialidades campesinas, así como la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural para la resolución de conflictos en tierras rurales", agregaron.



#AvanzaElCambio con una agenda legislativa sin precedentes en todo los frentes; en favor de las mujeres, juventudes, el campesinado, el ambiente y los cambios sociales. Trazamos también la hoja de ruta para emprender el camino hacia una Colombia Potencia Mundial de la Vida…

No obstante, la bancada del Pacto Histórico lamentó lo que consideraron "una falta de compromiso" de varios legisladores para dar el debate en los tiempos establecidos. Asimismo, anunciaron que este proyecto será radicado nuevamente en el siguiente periodo legislativo.



“Como coordinadora ponente de la reforma laboral, que se archivó por las jugaditas y dilaciones de la oposición, puedo decir que construimos una ponencia consensuada, que contó con la participación de gremios, sindicatos, partidos y expertos. Un mensaje a los congresistas opositores: demos el debate, respetos la autonomía del Congreso, que esa sea ruta desde el próximo 20 de julio que volveremos a radicarla”, señaló la representante María Fernanda Carrascal.



Asimismo, anunciaron que se radicará una reforma a la educación superior y un nuevo código minero. "Ya hay una comisión accidental de Senado y Cámara. Estamos trabajando en muchos departamentos (...) haciendo muchas audiencias incluyendo no solo los minerales, sino también las piedras preciosas", señaló la senadora Avella, quien agregó que en estas audiencias también se ha hablado con los empresarios.



También se anunció un proyecto para proteger los páramos y los ríos y otro para facilitar los procesos de paz, de los cuales no se entregaron mayores detalles. Finalmente se volverá a radicar la ley de sometimiento a la justicia.

