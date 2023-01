Fuego amigo. Esta expresión se volvió común en algunos congresistas del Pacto Histórico, la coalición con la que Gustavo Petro ganó la Presidencia de la República, donde cada vez son más evidentes fracciones.



Aunque desde la campaña se vieron divisiones a la hora de armar las listas para el Congreso en el momento de apoyar la candidatura del hoy jefe de Estado se trabajó como un sólido bloque que les permitió ganar las elecciones y ser la base de la coalición de gobierno en el Legislativo-tienen 49 congresistas, 20 en el Senado y 29 en la Cámara de Representantes-, que ha actuado como una aplanadora.



Pero en los últimos meses las cosas en el Pacto no han sido color de rosas y se han visto duros enfrentamientos entre sus miembros, quienes insisten en que hay fuego amigo. ¿Qué está pasando?



Una de las primeras fracciones se dio al momento de elegir al presidente del Senado. El exsenador Gustavo Bolívar aspiraba a ocupar esa dignidad, teniendo en cuenta que encabezó la lista del Pacto a esa corporación, pero finalmente fue electo Roy Barreras, quien es uno de los congresistas más experimentados y con los meses demostró que Petro no se equivocó al apoyarlo.



Gustavo Bolívar y Agmeth Escaf tuvieron un desacuerdo en redes sociales. Foto: Prensa Senado / Twitter: @agmethescaf

De hecho, Bolívar reconoció tras su salida del Senado, para una eventual aspiración a un cargo regional y adelantar unos proyectos personales, que no se equivocaron al elegir a Barreras.



No obstante, en su momento fue muy crítico y, sin dar nombres, aseveró: "Cambio sí, pero no a cualquier precio. Cambio sí, pero no con cualquiera. Reconciliación sí, pero sincera, no por intereses. Esta causa no se puede entregar a quienes asesinaron miles de colombianos, a quienes despojaron millones de hectáreas a campesinos ni a quienes saquean el Estado".



La misma situación se dio al elegir al presidente de la Comisión VII de la Cámara. Aspiraban los representantes María Fernanda Carrascal y Agmeth Escaf, quien fue tildado como 'manguito'. Mafe dijo que el congresista costeño, cercano a la primera dama, Verónica Alcocer, "pasó por encima del Pacto" para quedarse con esa presidencia.



Pero uno de los primeros en utilizar la expresión de fuego amigo fue senador Cesar Pachón cuando el Consejo de Estado lo suspendió en medio de una investigación que se adelanta en su contra por doble militancia.

¿Si vieron que el "fuego amigo" no era invento mío? Ahora van contra los influencers.



Van por todos, porque lo que quieren es jugar sucio para ganar las elecciones que se vienen. — César Pachón (@CesarPachonAgro) January 23, 2023

"El problema no son los "manguitos" sino los que los dejaron llegar", comentó a comienzos de noviembre del 2022 y agregó que "es momento de contar todos los detalles de los que están detrás de quitarle curules y más al Pacto Histórico. Y sí susmercedes, es fuego "amigo".



No obstante, no aclaró qué era el fuego amigo al que se refería.



Han sido más los enfrentamientos, pero estos se han escalado en las últimas semanas y el protagonista siguió siendo Escaf. ¿Por qué? Nicolás Petro, hijo mayor del presidente y diputado del Atlántico, dijo que se equivocaron al momento de armar las listas al Congreso por el Pacto. No dio nombres, pero Gustavo Bolívar salió a decir que se trataba del presidente de la Comisión VII de la Cámara.



Tras la polémica, Escaf, quien también ha utilizado el término de fuego amigo, le dijo a EL TIEMPO que hay gente del Pacto atacando al mismo Pacto, a la misma militancia, a la misma coalición.



"Gustavo Bolívar está acompañado de todos estos personajes, de estas bodegas, incluso se lo ve a él en diferentes bares de Bogotá, sobre todo por allá en Teusaquillo, con todos estos personajes que son los que siempre salen a matonear, a estar aplastando la dignidad de las personas. Él se sienta a hablar, a reunirse con todos los matoneadores de las redes sociales, que son sus amigos, quienes se accionan en el momento en que él les dice, y eso ya es vergonzoso. Uno no puede estar utilizando el poder y los medios así".

NINGUNO pudo demostrar que efectivamente yo sea un Manguito o que protejo los intereses de los Char o que he traicionado a Gustavo Petro o que he votado en contra del Pacto o que negocio debajo de la mesa con corruptos; pero yo sí demostré que NO SON activistas independientes.🤷🏽 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 23, 2023

Agregó que Bolívar lo ataca porque a sus candidatos no les fue bien en las elecciones y él se quedó con esa curul. Y aclaró que Nicolás no se refería a él. Incluso, la semana pasada publicó en redes sociales una foto junto al hijo del mandatario en la cual afirmó que "en el Atlántico el pueblo debe estar seguro de que cuenta 100 por ciento con su diputado y su representante del Pacto Histórico. Estamos unidos y trabajando de la mano para consolidarnos en las regionales, la única manera de lograr que el proyecto del cambio se concrete en esta tierra".



Estas solo han sido algunas disputas al interior del Pacto. Pero la polémica y el término de fuego amigo revivió este lunes cuando se conoció que la creadora de contenido Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Smile Lalis, tiene un millonario contrato para “asesorar” la estrategia de Tik Tok de Colombia Compra Eficiente.



Escaf está entre quienes cuestionaron el contrato y comentó pidió que "el ciudadano también tiene derecho a saber si el contenido que consume se trata de activismo independiente o de publicidad política pagada. ¿O no?".



Y aquí volvió a aparecer el fuego amigo. Pachón, quien expresó solidaridad por Lalis, escribió en su cuenta de Twitter que no era un invento suyo.



"¿Si vieron que el "fuego amigo" no era invento mío? Ahora van contra los influencers. Van por todos, porque lo que quieren es jugar sucio para ganar las elecciones que se vienen".

El Pacto, si bien ha funcionado como un bloque sólido a la hora de votar los proyectos, han quedado en evidencia duros enfrentamientos entre los miembros del Pacto, así como con sus aliados, especialmente los de la Alianza Verde.



Precisamente este martes se inicia un retiro de la bancada de la coalición de Petro en Paipa, Boyacá, en el cual se espera discutir la agenda legislativa del Gobierno de este semestre, que viene cargada con las grandes reformas del cambio, pero seguramente habrá espacio para discutir sobre el fuego amigo.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA