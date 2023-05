Con la decisión en la mañana de este miércoles por parte de la Procuraduría General de la Nación de suspender al senador Alex Xavier Flórez Hernández por proferir expresiones calumniosas contra tres patrulleros de la Policía Metropolitana de Cartagena, vuelve sobre la mesa la evaluación de la bancada del Pacto que, desde el 20 de julio de 2022, ha tenido varios tropiezos para su marcha.



La bancada tiene 20 senadores y 29 representantes. Una buena parte de ellos fueron electos sin que la mayoría de los colombianos los conocieran. En algunos casos, su experiencia política era mínima, pero llegaron al Capitolio impulsados por el entusiasmo de los electores que acompañaban el ideario de Gustavo Petro.



Durante la campaña, de hecho, en la publicidad pocos usaron su nombre. Las vallas solo tenían la imagen del candidato Petro y la palabra clave: "cambio".



El antecedente de invitar a votar por su líder era similar y en otro caso excepcional al de Álvaro Uribe, que también en el Centro Democrático puso solo su imagen y el eslogan de mano firme y corazón grande.

Algunos miembros del Pacto Histórico. Foto: @agmethescaf

Tras la posesión empezó el ruido que ha afectado a la colectividad. Aunque se trata de casos muy distintos, con orígenes diferentes y alcances de diversa índole, lo cierto es que es innegable que esto ha afectado la marcha de esta primera legislatura en la que precisamente el presidente Petro sabe que tiene que sacar adelante las leyes para construir su legado.



En este camino, por ejemplo, el Pacto Histórico ya no cuenta allí con Gustavo Bolívar, quien de manera sorpresiva renunció el 31 de diciembre, ni Roy Barreras, a quien el Consejo de Estado anuló su elección por doble militancia.

Gustavo Bolívar y Roy Barreras, exsenadores. Foto: Archivo EL TIEMPO

Se trata de bajas sensibles porque pocos dirigentes se la juegan tanto por defender a Petro como Bolívar, en un caso, o se mueven como pez en el agua para el manejo de los trámites legislativo como Barreras, en el otro.



A las situaciones de Flórez, Bolívar y Barreras, se suma también la de César Pachón quien también fue suspendido por el Consejo de Estado. En su caso fue por haber respaldado al actual presidente y no a candidatos de su movimiento, el Mais.



Mientras que Piedad Córdoba, además de tener problemas de salud, ha estado en primera página por la extradición de su hermano, hecho que la distanció del Presidente. Y Susana Boreal, congresista que fue señalada de haber llevado a su equipo de UTL personas sin los requisitos legales, recientemente estuvo ausente, por lo que presentó una incapacidad.

Piedad Córdoba, senadora por el Pacto Histórico. Foto: Senado

"Todos los casos son diferentes, de manera especial el de Roy Barreras, quien pierde su curul por cuenta de un fallo del Consejo de Estado que no es consecuente con las reglas de la experiencia que enseñan que no es posible renunciar a militar en un partido político cuando previamente fue expulsado", dice el analista Jairo Libreros.



"Sin embargo, el mensaje general es perverso y gravoso para el Pacto Histórico. De un lado, improvisación en la confección de las listas al Congreso, y del otro lado, falta de compromiso de los cuadros políticos del petrismo con sus electores", asegura este profesor de la Universidad Externado.

"Esas bajas —afirma el analista— del Pacto tendrán un impacto político en el Congreso, porque pierde legitimidad y margen de negociación la coalición de Gobierno, se desdibujan las alianzas iniciales de la bancada y afectan la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro en el legislativo".



Por si fuera poco, es evidente que estos obstáculos que ha enfrentado el Pacto Histórico en su estreno como principal actor político del país no solo afectan su labor en la confección de las leyes con las que la colectividad espera hacer los cambios prometidos, sino que en el futuro inmediato pueden incidir en las elecciones en donde se definirá el nuevo mapa político regional.



"Aunque las elecciones a Cámara no son una foto exacta de lo que ocurrirá en las regionales, sí nos dan indicios importantes al respecto. Es evidente que, para obtener buenos números, el Pacto Histórico tendrá que superar sus divisiones internas y además enfrentar las maquinarias de los partidos tradicionales, incluso en los territorios donde se quedaron con la mayoría de los votos en las presidenciales", dice Juan Diego Duque, candidato a doctor en investigaciones de Conflicto y Paz, Universidad de Uppsala, Suecia, en un artículo titulado 'Las elecciones regionales no pintan bien para el Pacto Histórico' y publicado en el portal Razón Pública.

Congreso de la República. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Hay varias lecturas, dice el analista y columnista Gabriel Cifuentes: "La primera es la elección de las personas en una lista cerrada de Susana Boreal o Álex Flórez. También el caso de los congresistas que han decidido renunciar, por una y otra razón, se cuestiona si efectivamente la selección de las personas que tenían que componer las listas del Pacto Histórico, que fue una lista cerrada, lo hicieron de manera adecuada”.



Esto tendrá consecuencias, dice el experto: "Se pierden votos importantes con proyectos que van a necesitar en mayorías. Unas mayorías que hoy en día son precarias. Es decir aquí cada voto cuenta. Ya se sabe cómo se va a comportar el Partido de 'la U', el Partido Conservado y el Partido Liberal. En una agenda tan ambiciosa, donde hay muchos puntos de discusión y donde las mayorías no están tan holgadas como en la primera legislatura del gobierno, los efectos se van a sentir".

"Mi opinión no experta en temas legislativos y de partidos políticos es que sin duda la bancada del Pacto Histórico comete errores que afectan el curso de los proyectos en el Congreso", dice el analista Rafael Piñeros.



Para este, es evidente que lo que ha sucedido con todos estos casos "hace que sea más difícil pasar en comisiones y plenarias sus propias ponencias y, además, provocan que se desvíe la atención del trabajo legislativo a asuntos personales o de otra índole diferentes a la actividad que deben desempeñar. No le hace bien a la coalición del Pacto Histórico ese tipo de situaciones", concluye este docente e investigador.

Daniela Garzón, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, dice que "la pérdida de figuras preponderantes como Roy Barreras y Gustavo Bolívar se traduce en un vacío en el liderazgo del Pacto Histórico dentro del Congreso de la República que hasta la fecha no ha sido llenado, aun cuando queda Alexander López allí, lo que ha significado por ejemplo que no haya quien impulse decididamente las reformas".

Facebook Twitter Linkedin

Alexander López. Foto: Senado

"Por otro lado, casos como el de Alexander Flórez han sido vergonzosos y hasta ahora se desconocen respuestas por parte del Comité de Ética de su recién creado partido Independientes, Flórez acudió a excusas inverosímiles en una actuación reprochable", dice ella.



"Los demás casos de ausencias suponen diezmar la capacidad que tiene el Pacto Histórico para posicionar agendas a favor de los proyectos que están en trámite a menos de un mes de que se acabe la primera legislatura y con avances realmente pobres en asuntos de gran importancia, como la Ley de Sometimiento", agrega.



Para esta experta en el análisis político, la situación "muestra una desarticulación de la coalición del Pacto Histórico y una falla en la selección de algunos de los miembros que ocuparon los primeros lugares de sus listas tanto en Senado como en Cámara, en el caso de Susana Boreal".

