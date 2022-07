En el Pacto Histórico ya están mirando cuáles serán los proyectos de ley en los cuales centrarán sus energías a partir del 7 de agosto.



En ese sentido, ya hay quienes están hablando de que radicarán varias iniciativas tan pronto el presidente electo, Gustavo Petro, asuma como jefe de Estado.



Por ejemplo, el senador Roy Barreras, quien se alista para asumir como presidente del Congreso, anticipó que se están preparando un proyecto de reforma agraria, la creación de los ministerios de la igualdad y el de la paz, la seguridad y la convivencia y, por supuesto, la reforma tributaria.



Por supuesto que se trata de iniciativas que todavía están en construcción, que están preparando el articulado, pero la idea es radicarlas tan pronto asuma Petro en la Casa de Nariño.



Aunque algunos sectores del Pacto Histórico han señalado que uno de los primeros proyectos que presentarían a consideración del Congreso sería el paso de la Policía del Ministerio de Defensa a otra cartera, ese asunto parece que se está revaluando.



En ese orden de ideas, el ministerio de la igualdad sería el que va a liderar la vicepresidenta Francia Márquez y al ministerio de convivencia y la seguridad pasaría la Policía.



El senador Iván Cepeda reconoció que se está trabajando en los proyectos y contó que ha habido una distribución temática. “Yo estoy en algunos proyectos que tienen que ver con la implementación, pues varias de las leyes que deberían desarrollar los acuerdos de paz están en veremos, como la reforma política y la reforma rural”, dijo.



Igualmente, destacó que se trabaja en un proyecto de reforma del Congreso en procura de acabar problemas como la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo que pueda ser objeto de soborno o chantajes.



Si bien explicó que todavía no hay un dato preciso sobre la cantidad de proyectos que radicarán, sí insistió en que, además de los temas de paz, estará la reforma tributaria y algunas medidas para afrontar la crisis social que vive el país.



De todas maneras destacó que este 11 de julio habrá una reunión de la bancada de Senado “y vamos a darles las puntadas finales”.



Indudablemente, uno de los proyectos que más debate pueden generar es el que pretende sacar a la Policía del Ministerio de Defensa.



Para avanzar en esa propuesta se ha hablado de crear el ministerio de la convivencia y la seguridad, al cual pasaría la Policía. Pero ese asunto parece que no es tan sencillo.



Katherine Miranda, la congresista que suena como más opcionada para ser la presidenta de la Cámara a partir del 7 de agosto, destacó que para concretar ese traslado, primero hay que adelantar un diálogo no solo con la institución policial, sino también con diversos sectores del país. Además, señaló que inicialmente se tiene que crear el ministerio de convivencia, y ese es un asunto que se puede tardar más de un año.



Dijo que en principio se podría hablar de algunas reformas alrededor de la Policía en asuntos como los ascensos y la remuneración de los integrantes de esa fuerza.



Agregó que este asunto no solo requiere de ese diálogo, sino también hay que esperar el momento oportuno en la medida que en este segundo semestre habrá temas muy fuertes como el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto e incluso la reforma tributaria de la que habla el presidente electo, Gustavo Petro.



Es un hecho que asuntos como una reforma tributaria concentrarán los esfuerzos legislativos y tendrán la mirada constante del Ejecutivo.



Incluso la representante Miranda destacó que es clave avanzar en la aprobación de un paquete anticorrupción y en los proyectos de ley que tienen que ver con la aplicación del proceso de paz.



Finalmente, lo que es claro es que la coalición de gobierno está alistando un gran paquete legislativo y parece tener las mayorías para aprobarlo. Pero los proyectos todavía están en elaboración.

