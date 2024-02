Pacto Histórico propone día para conmemorar a víctimas de genocidio de la UP

De acuerdo con cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron más 5.733 militantes de la Unión Patriótica (UP) asesinados en el marco del genocidio a dicho partido, que incluyó la participación de agentes del Estado. Ya ha habido actos de reconocimiento por parte del Gobierno colombiano y ahora el propio partido busca que se establezca un día en memoria de sus víctimas.



El proyecto busca que se establezca el 11 de octubre como el día nacional por la dignidad de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica. Precisamente se escogió esa fecha debido a que es el aniversario del asesinato de Jaime Pardo Leal, que fue el primer candidato presidencial de la colectividad y que fue asesinado en 1987 por hombres del cartel de Medellín en connivencia con personal de la Fuerza Pública.



“Con ocasión de esta fecha se realizarán las actividades conmemorativas y de difusión en todo el territorio nacional, como lo dispone la presente ley”, dice el proyecto frente a los eventos a llevar a cabo como acto de memoria.

Protesta de Víctimas y familiares del genocidio a la Unión Patriótica. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto



De acuerdo al proyecto, se establecería participación de las víctimas para las actividades conmemorativas. Asimismo se ordenaría que los colegios públicos tengan jornadas especiales en el marco de esta fecha: “En estas jornadas desarrollarán actividades conmemorativas orientadas a dignificar a las víctimas y a difundir lo que les aconteció, tomando como referencia los hechos esclarecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.



De ser aprobado el proyecto, habría una obligación de los medios públicos de difundir material relacionado con la conmemoración. También se debería establecer a través del Congreso una cátedra que “fomente la reflexión acerca de lo ocurrido a las víctimas del movimiento político Unión Patriótica y su impacto en la democracia, la cual deberá llevarse a cabo durante el mes de octubre de cada año”.



Otro de los puntos del proyecto indica que se deberá hacer un inventario, encargado a la Defensoría del Pueblo y al Museo de la Memoria, para que se rescaten aquellos elementos relacionados con la memoria del partido. Los bienes que salgan de este ejercicio deben ser declarados de interés cultural.



De acuerdo con los autores, que son liderados por la vicepresidenta de la UP, Jael Quiroga, la iniciativa es en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó un día nacional para la conmemoración de las víctimas de la UP.

Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado candidato de la Up, era seguido en las correrías de un año por Nelson Villegas Foto: Archivo particular

“Este mandato explícito de la Corte es, sin duda, el antecedente más inmediato y contundente que motiva la presentación de este proyecto de ley. Quienes lo suscribimos, pretendemos impulsar la contribución del Congreso de la República al cumplimiento cabal de la Sentencia, en atención a los deberes del Estado colombiano en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, dice la parte de las motivaciones del proyecto.



La radicación del proyecto se hizo este lunes con una ceremonia especial en la que participaron varios miembros de la UP. En esta ceremonia, participaron tres de las cinco credenciales que actualmente tiene la colectividad en el Congreso, como parte del Pacto Histórico.



“Confiamos en que este Congreso renovado aprobará con determinación el proyecto que hoy presentamos”, dijo la senadora Jael Quiroga, que luego señaló que el texto presentado implica un “reconocimiento a las víctimas y sus familiares”.



También estuvo la senadora Aida Avella, otra de las históricas del partido. “No descansaremos hasta que todos los niños y jóvenes de Colombia conozcan lo que pasó con la UP, un genocidio que hace parte de la historia del país. Y que por siempre quede el mensaje de que nadie puede morir en Colombia por sus convicciones políticas”, concluyó Avella, que fue víctima de atentados en el marco del intento de exterminio a la colectividad de izquierda.