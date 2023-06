El Pacto Histórico, este jueves, realizó un balance de lo que fue esta primera legislatura del Congreso. Los miembros de la bancada, en una rueda de prensa, hicieron una rendición de cuentas y, además, adelantaron qué proyectos van a radicar el próximo semestre cuando arranque el segundo año de este Legislativo.



Una de las propuestas que se espera llegue al Congreso, luego del 20 de julio, es la que pretende reformar el artículo 150 de la Constitución Política con el fin de que delitos como el secuestro o el narcotráfico y sus derivados tengan amnistía o indulto.



El representante a la Cámara Alirio Uribe, en diálogo con EL TIEMPO, explicó por qué quieren sacar adelante este proyecto de acto legislativo.

Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Por un lado, mencionó que el principal objetivo es corregir, dice él, un cambio que se adelantó bajo la administración del expresidente Iván Duque.



"Durante ese Gobierno se hicieron varios intentos de derogar actos legislativos que tenían que ver con el proceso de paz con las Farc y no lo pudieron hacer porque el Congreso no lo permitió. Pero sí se hizo una reforma constitucional vigente", señaló.



Dicha reforma es la que está presente en el artículo 150, que establece que "en ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal y, por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos, amnistía o indulto".

Para Uribe, ese aspecto es necesario corregirlo si se quiere tener éxito en los procesos de diálogo con grupos armados como el Eln y eventualmente, con las disidencias de las Farc. Esto en el marco de la paz total, una de las principales banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro.



"Obviamente sí se va a hacer un proceso de paz con el Eln o con las disidencias, necesariamente hay que eliminar ese obstáculo constitucional porque las negociaciones políticas, de acuerdo a como aprobamos la ley de paz total, implican que eventualmente se hagan amnistías, indultos o beneficios jurídicos por este tipo de delitos", expone el representante.



Por lo anterior, argumenta que ese artículo de la Constitución se debe cambiar para poder avanzar en las negociaciones políticas.



Uribe tiene claro que esta iniciativa no será un aspecto sencillo de tramitar en el Congreso, especialmente, por los reparos que pueda generar entre los parlamentarios, sobre todo desde la oposición que ya ha demostrado que puede tumbar proyectos del Ejecutivo.

Senado de la República en debate en sesiones extra.

María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, por ejemplo ya reaccionó y este viernes aseguró: "Se vendieron en elecciones como el "cambio" que trabajaría por los más necesitados, y lo único que han hecho es legislar en favor de los criminales de este país. Con amnistías e indultos no se logra la paz, pero sí la impunidad".

Pese a esto, Uribe señala que la idea es sacar el proyecto adelante y dice que ha insistido en que sea el Gobierno el que ponga a consideración la reforma en el Legislativo.



"Yo sé que no es fácil, pero también tengo claro que con el cese del fuego del Eln, con los anuncios que hay de que las dos disidencias están en proceso de iniciar eventuales diálogos, ese obstáculo hay que removerlo", agrega.



Para Camilo Gonzáez Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), esta iniciativa, sin embargo, es prematura. González explica que debería buscarse una figura distinta a la de la amnistía. Dice que podría ser "una figura dentro de los criterios de justicia transicional para no entrar en una reforma legal de esa magnitud".



Sostiene además que ese aspecto debería ser considerado, por ejemplo, en la mesa con el Eln "en un momento dado cuando se siente hablar del tema de dejación de armas y la terminación del conflicto".

Lo anterior porque, en su criterio, es arriesgado embarcar al Congreso en esta discusión. "Cualquier tratamiento a estos temas, como el caso del secuestro, debe ser posterior y previa discusión en la mesa, no puede ser una concesión anticipada del Estado. Tienen que hacerse varias preguntas antes: ¿a cambio de qué? ¿en qué momento del proceso?", cuestiona.

Frente a los reparos que ya empezó a levantar la idea, el representante por su parte dice que no se trata de algo nuevo. Expone que en procesos de paz previos - como el del M-19, las Auc y las Farc - se tuvo que "aceptar que ese tipo de delitos podrían incluirse en cualquier tipo de beneficios jurídicos".



Ahora bien, sobre la posibilidad de que este tema se discuta mientras simultáneamente el Eln sigue cometiendo este tipo de delitos - como aseguraron que lo harán hasta que este aspecto no se negocie en la mesa - Uribe manifestó que lo primero que se debe hacer es ampliar las condiciones del cese del fuego.

Afirma que debe clarificarse en los próximos ciclos que el grupo armado no puede seguir cometiendo este delito.



Y sobre el proyecto de reforma constitucional, concluyó: "Hay que hacerlo. Si no se hace en la segunda legislatura, habrá que hacerlo en la tercera, pero en algún momento hay que hacerlo. La apuesta es el otro semestre".

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA