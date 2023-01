Este sábado 31 de diciembre se confirmó la renuncia del senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, al Congreso. En un principio el miembro del Pacto, quien durante los últimos años se convirtió en uno de los principales escuderos del presidente Gustavo Petro, se dedicará a proyectos personales, pero él nos descarta una eventual aspiración a un cargo en las regionales de este año.



Y es que desde el mismo Pacto se venía insistiendo en que algunas de sus figuras en el Legislativo debían renunciar para tener candidatos fuertes para las elecciones de octubre y así lograr que la coalición con la que Petro llegó al poder, y que hoy lidera a las mayorías del Congreso, se consolide como la principal fuerza política del país.



Sin embargo, la renuncia de Bolívar no cayó muy bien en algunos sectores del Pacto, los cuales cuestionaron su decisión y su postura frente al salario del congresista.



Específicamente quien cuestionó la renuncia de Bolívar fue el representante a la Cámara por Atlántico Agmeth Escaf, quien ha demostrado ser cercano a la primera dama, Verónica Alcocer, quien tendría una influencia considerable en la Casa de Nariño.



Incoherencia es valerse de los votos del Pacto Histórico para elegirse y después salir a defender los puestos de los Char.

Por algo dijo Nicolás Petro q nos equivocamos con el Pacto en Atlántico. Estoy totalmente de acuerdo.

Exijo la rebaja de salarios desde antes de ser Senador https://t.co/3F7eq7ZsK5 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 1, 2023

Una vez se confirmó la renuncia del también escritor este sábado, que era un secreto a voces en el Congreso, Escaf cuestionó en su cuenta de Twitter que el hasta este sábado senador renunciara tras pedir que les bajen el salario a sus colegas.



"Pedir que le bajen el sueldo a los colegas, pero al mismo tiempo renunciar porque ese mismo sueldo (que dice es excesivo) no le alcanza y necesita otras entradas que le permitan pagar sus gastos, es un desatino. En fin… ojalá el próximo año nos traiga mucha más unión y coherencia", trinó el congresista costeño.



Bolívar, reconocido por ser el autor del libro Sin tetas no hay paraíso, llevado a la televisión, ha sido uno de los principales promotores de la reducción del salario de los congresistas, que a inicios de diciembre del 2022, tras un decreto expedido por el Gobierno Nacional, quedó en alrededor de 38 millones de pesos.



De hecho, el hoy exsenador ha acompañado desde su llegada al Congreso, en 2018, varios proyectos para reducir el salario de los altos funcionarios del Estado, entre ellos los legisladores, pero estos se han hundido.

A propósito del pronunciamiento de Escaf, Bolívar respondió en la mañana de este domingo e hizo un duro pronunciamiento contra el representante.



"Incoherencia es valerse de los votos del Pacto Histórico para elegirse y después salir a defender los puestos de los Char. Por algo dijo Nicolás Petro que nos equivocamos con el Pacto en Atlántico. Estoy totalmente de acuerdo. Exijo la rebaja de salarios desde antes de ser Senador", trinó Bolívar.



Las cosas en el Pacto, especialmente en el Atlántico, no han sido fáciles durante los últimos días. El pronunciamiento al que se refiere Bolívar que hizo Nicolás, hijo de Petro y diputado de Atlántico, es aquél en el que habla que se equivocaron al elaborar las listas del Pacto Histórico en ese departamento.



"Por lo menos aquí en lo que respecta al departamento del Atlántico nos equivocamos, pienso que algunas personas que siempre habían estado en esta lucha merecían estar en ese lugar, la experiencia de la vida es esa, equivocarse, caerse y levantarse”, dijo el hijo y Petro.



Y agregó que en "el 2023 no nos podemos equivocar con los candidatos a las alcaldías y Gobernación, ni en la conformación de la lista del Concejo de Barranquilla y municipios, así como la de la Asamblea Departamental, ni en la de los ediles, aquí ustedes son fundamentales porque no nos vamos a dejar imponer candidaturas".



Bolívar renunció para comenzar a escribir una novela para un canal de televisión nacional, pero aseveró que no descarta una eventual aspiración a un cargo de elección popular en las regionales de este año.



