La bancada parlamentaria del Pacto Histórico cumplió este lunes, 11 de julio, su primera cita en Medellín, con el propósito de definir la agenda legislativa que van a empezar a tramitar en este nuevo periodo de sesiones del Congreso y avanzar en los acuerdos políticos que tienen que ver con las mesas directivas del Legislativo.



David Racero y Martha Peralta durante la cumbre del Pacto Histórico. Foto: El Tiempo.

Las palabras de bienvenida al encuentro corrieron por cuenta del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien dijo que se siente parte del proyecto y señaló que es muy difícil ganar, pero perder todo es mucho más fácil.



Durante estos retiros espirituales del Pacto quedó claro que la prioridad legislativa que va a tener la bancada de gobierno está relacionada con el trámite de una reforma tributaria.



Los asuntos económicos primaron en el temario del encuentro, como le había anticipado Roy Barreras a EL TIEMPO: "La prioridad absoluta es la reforma tributaria", aseguró quien sería el próximo presidente del Senado.

Ricardo Bonilla, asesor económico del Pacto Histórico. Foto: Ana María García. Archivo EL TIEMPO.

Durante la cita, Ricardo Bonilla habló sobre ese mismo tema. Él ha asesorado en estos ámbitos al presidente electo Gustavo Petro. Sobre la renta dijo que es necesario comenzar a equilibrar las cargas y a mejorar el recaudo. En ese sentido, dijo que es pertinente eliminar las exenciones y beneficios parcial o totalmente.



Además, habló de algunas líneas rojas que no se deberán cruzar, dentro de las cuales señaló que no se bajará el umbral de declarantes y que se disminuirán gradualmente las exenciones en los próximos cinco años, así como que se aplicarán tasas marginales mayores a ingresos del top 10 de la población, que se traduce en aproximadamente unos 420.000 colombianos



Sobre cómo obtener los 50 billones de pesos que se plantean en la reforma tributaria de la que se ha hablado, Bonilla señaló como primera medida una reforma tributaria progresiva y una auditoría tributaria focalizada. A propósito del tema, señaló que la reforma permitirá un incremento gradual del recaudo en los próximos tres años, partiendo del 2024, cuando se recibe la declaración del 2023.

En el marco del encuentro, asistieron todos los senadores del Pacto —con contadas excepciones, como la del senador Gustavo Bolívar—.



La ministra designada de Agricultura, Cecilia López, al referirse al Plan Nacional de Desarrollo, señaló que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) no puede seguir siendo una entidad ejecutora, especialmente en los temas de regalías.



De acuerdo con el senador Roy Barreras, lo visto en Medellín muestra que la bancada del Pacto no tiene fisuras.



Por su parte, Alfonso Prada, quien suena para ser el próximo ministro del Interior, le hizo una vehemente defensa a las decisiones que ha tomado el presidente electo y que han generado algunas polémicas en el país. Destacó los avances que se han hecho en lo que tiene que ver con el 'Gran Acuerdo Nacional' y, en particular, las reuniones que Petro sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe y con el exvicepresidente Germán Vargas.

Bancada del Pacto Histórico en una reunión anterior a la elección de Gustavo Petro como presidente. Foto: Prensa Gustavo Petro.

El encuentro de la bancada del Pacto Hisórico terminó en la tarde de este lunes centrado en discusiones como temas de paz con el Eln. Se esperan en la mañana del martes las intervenciones del ministro designado José Antonio Ocampo, de Hacienda, y la nombrada ministra de Salud, Carolina Corcho. También, está prevista una intervención virtual desde Europa del presidente electo.



Mientras tanto, la ministra designada de Agricultura, Cecilia López, especificó que bajo ninguna circunstancia se buscará expropiar tierras, sino poner a producir los terrenos fértiles que se consideren improductivos.



JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ-SUBEDITOR DE POLÍTICA, ENVIADO A MEDELLÍN

En Twitter: @jorgeEMelendez