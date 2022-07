La coalición del Pacto Histórico, que ha logrado sumar importantes sectores políticos a sus filas, ya atraviesa su primera división notable.



Por eso, la tarea del partido será evitar que esas diferencias internas —que algunos analistas consideran normales dentro de un proyecto político— se multipliquen y puedan afectar a la colectividad.



(No se pierda: ‘Veo a Roy Barreras metido en la vieja política’: Gustavo Bolívar)

Hasta ahora, lo más controversial parece ser la polémica entre los senadores Roy Barreras y Gustavo Bolívar.



También ha trascendido que, en voz baja, algunos sectores considerados como del ‘petrismo purasangre’ han expresado sus inquietudes con algunos de los nombramientos que ha hecho el presidente electo.



Incluso, durante la campaña expresaron su inquietud ante la llegada de dirigentes que no habían estado desde el inicio de lo que ellos llaman el proceso del petrismo. El argumento central es que la propuesta de Petro se basa en el cambio, pero ahora tiene gente que ha estado con los partidos tradicionales.



(Lea: Así quedó repartida la presidencia del Senado para los próximos cuatro años)

Cruce de declaraciones

“Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el ‘tapen tapen’ 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio, no lo olviden”, declaró el pasado jueves el senador Gustavo Bolívar.



Estas palabras dieron pie a que Barreras respondiera exhortando a no “volver el chisme una actividad política” y negando tener candidata a la Contraloría.



Sin embargo, Bolívar se reafirmó en su comentario y aseguró que María Fernanda Rangel, quien integraba la lista de 10 candidatos a contralor que debería rehacerse, hizo presencia en las reuniones de esta semana del Pacto Histórico en Medellín.

Barreras prefirió no responder más.



(También: Así quedaron repartidas las presidencias de comisiones de Senado)



Debido a estos hechos y a las críticas que Bolívar le hizo a la designación de Barreras para ocupar la presidencia del Senado, expertos políticos expresan opiniones variadas sobre las consecuencias y la naturaleza de estas diferencias políticas.



“Lo que ocurre ahora son tensiones naturales en cualquier proyecto político que además es una coalición amplia. Es lógico, esperable e incluso deseable que haya divisiones”, asegura Felipe Nieto, analista político de la Universidad de Antioquia.



Con respecto a esta afirmación, es importante recordar que ambos políticos representan formas de actuar e ideologías políticas diferentes.



De cara a la continuidad de un gobierno de centroizquierda y en aras de posicionarse regionalmente, el estratega y analista político Guillermo Henao sostiene: “Las diferencias internas normales en los partidos serán claves a la hora de expresar posturas de diferentes matices dentro del Pacto y buscarán potenciar liderazgos políticos internos”.



(Siga leyendo: Así va el gabinete de ministros de Gustavo Petro)



Además, el experto analiza que gran parte del éxito de Petro depende de “alinear la mayor cantidad de fuerzas para tener lo que se denomina aplanadora legislativa”, por lo que, en esa materia, Roy Barreras es imprescindible debido a su capacidad de negociación con otros sectores del Congreso.



No obstante, Henao también valora “el potente altavoz” que Bolívar representa para el presidente electo en las redes sociales y en los medios.



Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, recalca que esas divisiones son producto del gran tamaño de la coalición de gobierno.



“Es una consecuencia natural de todas las concesiones que tuvieron que hacer para poder imponerse en la segunda vuelta”, expone.



Cabe recalcar que Bolívar le aseguró a EL TIEMPO que buscará aportarle autocrítica al Pacto Histórico, ya que la considera sana, aunque anticipó que no votará por Barreras para la presidencia del Senado.



En ese orden de ideas, este podría no ser el último disenso público dentro del movimiento.

REDACCIÓN POLÍTICA