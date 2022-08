La pelea entre dos de sus representantes a la Cámara por la Presidencia de la Comisión Séptima de la Cámara parece ser el más reciente choque en el interior del Pacto Histórico, la plataforma política que acompañó la aspiración presidencial del exsenador Gustavo Petro.



Los representantes a la Cámara María Fernanda Carrascal y Agmeth Escaf, ambos de esta coalición, se trenzaron en una disputa por esta dignidad, la cual, al final, fue ganada por el congresista de la Costa Caribe, quien fue elegido este miércoles para presidir esta célula legislativa.



(En otras noticias: Elección de contralor: así está la novela por nueva comisión)

“Les presento al nuevo manguito: @agmethescaf. Pasó por encima de la @ColombiaHumana_ y @PactoCol para quedarse con la Presidencia de la Comisión Séptima, hizo acuerdos por debajo de mesa con Conservadores, Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático. Ganó con los 12 votos”, manifestó Carrascal.



“¿Manguito Escaf? De eso ni la pepa. Confíen, que esto apenas comienza y debemos concentrarnos es en trabajar por el pueblo, no en pelear en Twitter. Por algo @petrogustavo me trajo a este proyecto. El #TrabajoDigno tendrá un doliente presidiendo la Comisión Séptima”, respondió Escaf.

Facebook Twitter Linkedin

Agmeth Escaf y María Fernanda Carrascal, representantes a la Cámara por el Pacto Histórico. Foto: Redes sociales de los representantes

El choque entre estos dos integrantes del Pacto Histórico se suma a otras peleas que ha habido en el pasado y que han relacionado a otros congresistas de la plataforma política. Entre las recordadas está la que han sostenido los senadores Roy Barreras, presidente del Congreso, y Gustavo Bolívar, senador cercano a Petro.



Bolívar ha criticado algunas acciones de Barreras e incluso confesó que no votó por él para que fuera presidente del Senado.



Cuando se filtraron los videos de diferentes integrantes de la campaña de Petro -entre ellos Barreras- diseñando ataques contra algunos de sus rivales en la competencia presidencial, Bolívar manifestó que sentía “vergüenza” por lo ocurrido y dijo que había “gente” que restaba más que sumar.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Bolívar y Roy Barreras, senadores del Pacto Histórico. Foto: Instagram

“No hay nada de qué avergonzarse (…) No caigas en la trampa. La campaña es víctima de chuzadas e infiltraciones ilegales. Es Watergate. Espían, graban y filtran las conversaciones privadas. Eso es delito. Nosotros conversamos. Ellos chuzan y delinquen”, le contestó Barreras.



Y las peleas en el Pacto Histórico se remontan a más atrás. Cuando se conformó la lista al Senado hubo molestia por parte de Francia Márquez, vicepresidenta elegida con Petro, por el orden en que aparecían algunos candidatos al Congreso.



Según ella, se les había prometido que dos de sus fichas estarían en los primeros lugares de la lista y esto no se cumplió. La molestia llevó a que ella evaluara durante algunos días su permanencia en esta plataforma política con la que, al final, llegó a la Vicepresidencia.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Piedad Córdoba. Foto: Twitter @PoderCiudadanoL

Otro de los enfrentamientos corre por cuenta del propio Petro y al senadora elegida en el Pacto Histórico Piedad Córdoba, quien tomó posesión de su curul hace algunos días en una clínica de Medellín.



A finales de mayo Piedad tuvo in incidente en un aeropuerto de Honduras, donde fue retenida con 68.000 dólares que supuestamente no había reportado. Tras esto, Petro le solicitó alejarse de la campaña y, en varias entrevistas, fue crítico de la congresista.



(No se pierda: 'La paz completa no puede ser un proceso de islas': 'Marcos Calarcá')