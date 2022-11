En el Pacto Histórico están preocupados por las demandas de doble militancia que están enfrentando algunos de los integrantes de la coalición con la que Gustavo Petro llegó a la Presidencia.



La razón que tiene en alerta a los miembros del Pacto es que como este movimiento fue conformado por varios partidos políticos de izquierda y centroizquierda, varios de sus miembros, al participar en eventos públicos con el hoy jefe de Estado o manifestar su apoyo hacia él, estarían incurriendo en doble militancia, pues dichos partidos tenían candidatos propios a la Presidencia.



El primero en verse afectado por esta situación fue César Pachón. El pasado 2 de noviembre fue suspendido provisionalmente de su curul como senador del Pacto mientras se estudia una demanda en su contra que fue admitida en el Consejo de Estado. Pero esta no se ha hecho efectiva y sigue asistiendo al Congreso.



Dicho recurso lo estudia la magistrada Rocío Araújo, de la Sección Quinta del alto tribunal. Según el auto admisorio, se describe que Pachón se inscribió como candidato al Congreso con el aval del Mais, partido que hace parte de la coalición del Pacto Histórico.

Esta fue la “doble militancia” que les dolió. Recuperar voto a voto para Petro en Boyacá. https://t.co/2L6piXBLHd — César Pachón (@CesarPachonAgro) November 2, 2022

Pese a lo anterior, “mediante un video (Pachón) invitó a la ciudadanía a votar por los candidatos del Partido Colombia Humana, Gustavo Petro, en la consulta presidencial, y Pedro José Suárez Vacca a la Cámara de Representes por Boyacá, a pesar que para tales comicios la colectividad a la que pertenece, el Mais, tenía aspirantes propios”.



Eso, presuntamente, sería un factor de doble militancia porque el Mais efectivamente tenía sus propios aspirantes: Arelis María Uriana a la Presidencia y José Giovany Pinzón Báez a la Cámara.



La decisión de la suspensión, por ahora, sigue en pie mientras se conoce el fallo del Consejo de Estado. Pachón, cuando se conoció la decisión, advirtió: “Mi curul es lo de menos, a mí no me retiran de la lucha política. El riesgo es que se sienta un precedente grave. Sería la primera suspensión por doble militancia en coalición. Esto podría generar un efecto cascada sobre más integrantes del Pacto”.



Dicho efecto ya está empezando a actuar. Al caso de Pachón ahora se suma el del senador Wilson Arias, quien fue demandado por la misma razón, pues cuando se lanzó a las elecciones lo hizo con el aval del partido Polo Democrático, igualmente parte de la coalición.

Lo que no pudieron hacer por vía política, en franca lid en las urnas, ahora lo pretenden hacer con argucias jurídicas.



Nos quieren quitar la curul a la mayoría de congresistas del Pacto Histórico disque por "doble militancia" cuando hicimos campaña dentro de una coalición. — David Racero (@DavidRacero) November 16, 2022

Aseguró que por esta situación hay probabilidad de que en las próximas semanas le quiten su curul. “Jurídicamente, ya estamos defendiendo la representación del pueblo”, sostuvo. También dijo que la raíz de la demanda surgió por haber asistido a un evento del Pacto y de Petro.



Por ahora, Arias no ha sido suspendido, por lo que habrá que esperar si el Consejo de Estado toma medidas cautelares, ya que podría suspenderlo provisionalmente, al igual que se hizo con Pachón.

Este asunto del castigo a la doble militancia está llegando a ridículos jurídicos inéditos en cualquier país serio FACEBOOK

Desde el Pacto se comenta que entre los congresistas que podrían lidiar con esta misma situación están las caras más visibles, los llamados ‘pesos pesados’. Aunque, en realidad, podrían ser todos.



Por ejemplo, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, se presentó con el aval de Mais. Al igual que María José Pizarro y Gustavo Bolívar.



Roy Barreras, presidente del Senado, por otro lado, se presentó a los comicios con el aval del partido Alianza Democrática Afrocolombiana.

Los presidentes del Senado, Roy Barreras (der.), y de la Cámara, David Racero. Foto: Prensa Roy Barreras

El problema, por supuesto, no ha caído bien. Racero aseguró que “lo que no pudieron hacer por vía política, en franca lid en las urnas, ahora lo pretenden hacer con argucias jurídicas. Nos quieren quitar la curul a la mayoría de congresistas del Pacto Histórico dizque por “doble militancia” cuando hicimos campaña dentro de una coalición”.



En este sentido, el exsenador Rodrigo Lara opinó y dijo que “este asunto del castigo a la doble militancia está llegando a ridículos jurídicos inéditos en cualquier país serio”.



“Están aplicando la norma sin tener en cuenta el espíritu de la competencia política en cualquier democracia normal”, agregó.



La prohibición de pertenecer simultáneamente a más de una organización política se estableció en el sistema político colombiano para crear un régimen de bancadas en el que esté proscrito el transfuguismo político. Bajo esta precisión, el Consejo de Estado ha especificado cinco modalidades. Aplican para todas las agrupaciones políticas, sin importar que estas posean o no personería jurídica.