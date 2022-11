En el Pacto Histórico están en alerta por las demandas de doble militancia que están teniendo integrantes de dicha coalición del Gobierno. Y es que las suspensiones provisionales ya se están empezando a efectuar.



Por ejemplo, el pasado 2 de noviembre, César Pachón, como parte de una medida cautelar, quedó suspendido de su curul como senador del Pacto mientras se estudia una demanda en su contra que fue admitida en el Consejo de Estado.



Dicho recurso lo estudia la magistrada Rocío Araújo, de la Sección Quinta del alto tribunal. Según el auto admisorio, se describe que Pachón se inscribió como candidato al Congreso con el aval del MAIS, partido que que hace parte de la coalición del Pacto Histórico.



Pese a lo anterior, "mediante un video (Pachón) invitó a la ciudadanía a votar por los candidatos del Partido Colombia Humana, Gustavo Petro, en la consulta presidencial, y Pedro José Suárez Vacca a la Cámara de Representes por Boyacá, a pesar que para tales comicios la colectividad a la que pertenece, el MAIS, tenía aspirantes propios".



Eso, supuestamente, sería un factor de doble militancia porque el MAIS tenía sus propios aspirantes: Arelis María Uriana a la Presidencia, y José Giovany Pinzón Báez a la Cámara.



La decisión, por ahora, sigue en pie mientras se conoce el fallo final.



César Pachón, senador suspendido por el Pacto Histórico. Foto: @CesarPachonAgro

Por la anterior situación, esta semana, se conocieron otras demandas hacia miembros del pacto. Es el caso del senador Wilson Arias.



Este miércoles aseguró: "Amigos, he sido demandado por doble militancia. ¿Mi “pecado”? Haber estado en un evento del Pacto y Gustavo Petro. Hay probabilidad de que en las próximas semanas nos quiten la curul. Jurídicamente, ya estamos defendiendo la representación del pueblo. Ahí vamos, ¡manden fuerza!".



El presidente de la Cámara, David Racero, agregó: "Lo que no pudieron hacer por vía política, en franca lid en las urnas, ahora lo pretenden hacer con argucias jurídicas.Nos quieren quitar la curul a la mayoría de congresistas del Pacto Histórico dizque* por "doble militancia" cuando hicimos campaña dentro de una coalición".

Wilson Arias. Foto: Archivo EL TIEMPO

En este sentido, el exsenador Rodrigo Lara opinó y dijo que "este asunto del castigo a la doble militancia está llegando a ridículos jurídicos inéditos en cualquier país serio".



"Están aplicando la norma sin tener en cuenta el espíritu de la competencia política en cualquier democracia normal", agregó.

¿Qué es la doble militancia?

La prohibición de pertenecer simultáneamente a más de una organización política, es decir, la doble militancia, se estableció en el sistema político colombiano para crear un régimen de bancadas en el que esté proscrito el transfuguismo político.



Bajo esta precisión, el Consejo de Estado ha especificado las cinco modalidades de doble militancia:



1. Según la Ley Estatutaria 1475 del 2011, que adopta las reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, no está permitido que los ciudadanos pertenezcan simultáneamente a más de un partido o movimiento político.



2. Una persona que participe en las consultas de un partido político no puede inscribirse por otro movimiento en el mismo proceso electoral.



3. La persona que pertenezca a una corporación pública y quiera presentarse a la siguiente elección deberá renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones.



4. Las personas que se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control dentro de los movimientos políticos, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados.



De igual manera, los candidatos electos que fueren inscritos por un partido deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten el cargo.



5. Las personas que sean los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos por elección popular por otro partido y deseen formar parte de los órganos de dirección de estas deben renunciar al cargo 12 meses antes de postularse, aceptar la nueva designación o inscribirse.



Cabe mencionar que la figura de doble militancia aplica para todas las agrupaciones políticas sin importar que estas posean o no personería jurídica.



