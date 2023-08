Pacto Histórico cita a control político a todo el gabinete del gobierno Petro

A través de una proposición, los senadores del Pacto Histórico, bancada de izquierda que acompaña al presidente Gustavo Petro, citó a todo el gabinete a un debate de control político. La intención es que los ministros rindan un balance de lo que ha sido el primer año de mandato.

“En el marco de sus competencias y funciones informen sobre las actividades, resultados y la ejecución del programa de gobierno, en sus respectivas carteras, durante este primer año”, dice la solicitud a todos los ministros.



“Como bancada del Pacto Histórico en Senado radicamos y logramos aprobar proposición de debate de control político al Gobierno para que presente e informe al Congreso y el país sobre la ejecución del programa del Cambio”, destacó la senadora María José Pizarro.



No obstante, no se citó a todo el gabinete. Aunque la intención es esta, en la proposición se excluyó a los ministerios del Deporte, Comercio, Ciencia, Educación, Cancillería, Minas e Igualdad. En los dos últimos casos se puede señalar las condiciones especiales de ambas carteras.



En el caso del Ministerio de Minas hay que acotar que por el momento hay un relevo en la cartera. Aunque Irene Vélez sigue firmando como ministra, desde hace una semana se sabe que Ómar Andrés Camacho es el reemplazo de esta. Por otro lado, el de Igualdad apenas se está constituyendo y no hay mucho de lo que pueda dar cuentas.



El llamado a control político en esta ocasión viene tras el primer año del Gobierno. Este espacio servirá como un corte de cuentas a algunas de las carteras que han tenido más cuestionamientos desde el 7 de agosto.