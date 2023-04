Luego del remezón ministerial, causado en gran parte por las tensiones en el trámite de la reforma de la salud, la bancada del Pacto Histórico emitió un comunicado en el que anunció que está dispuesta a “dialogar y consensuar las reformas del cambio” con los otros partidos que hay en el Congreso.

“Las grandes reformas sociales y ambientales que hoy impulsa el Gobierno y las bancadas del cambio no son otra cosa que un consenso social que requiere ser traducido en normas que reflejen los profundos cambios requeridos por nuestro país para salir de la crisis de injusticias sociales y ambientales acumuladas por décadas”, expresó la coalición de izquierdas.



El comunicado va directamente a los congresistas para decirles que están “preparados para dialogar, estamos dispuestos a enmendar errores y les invitamos a reconocer aciertos y desaciertos para avanzar".



En este mismo sentido, las colectividades firmantes comentaron que es natural “la resistencia al cambio”, pero que están dispuestos a reunirse con las otras bancadas para “avanzar en las reformas”. En este sentido señalan que comprenden que el debate se debe dar en los espacios de Congreso, pero “el actual momento histórico requiere de esfuerzos de compresión del cambio y esto solo se construye con el diálogo”.



La bancada del Pacto comentó que la responsabilidad del Congreso en general es “lograr las reformas necesarias", por lo que “tenemos las oportunidad histórica de construir consensos basados en el debate de las ideas, en el diálogo y la concertación” para que la voluntad de las urnas sea plasmada en los proyectos tramitados.



En este camino, la coalición de partidos de izquierda volvió a reconocer las dificultades que puede significar llevar a cabo un plan de Gobierno “disruptivo ante la historia de nuestro país, acostumbrado a los pequeños cambios para que todo siga igual”.



Por último, le dieron la bienvenida a los nuevos ministros que llegan al gobierno y que son más cercanos al presidente Gustavo Petro. “Reconocemos en ellos el haber sido parte de la construcción del plan de gobierno por lo que tienen toda nuestra confianza para la máxima del diálogo y la concertación no deforme el consenso social expresado en las urnas”.



La carta es un indicio más de que los puentes con la coalición de Gobierno no están rotos del todo, sino que la estrategia pasará a directamente hablar con los congresistas, saltándose las directivas de los partidos, que han sido los que más han expresado reparos a la reforma de la salud.