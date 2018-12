'Se ha vuelto costumbre en Senado desconocer a la oposición': Sanguino

Los partidos de oposición en el Senado entraron en rebeldía. El pasado martes, en la plenaria, les negaron una petición para concluir con el debate alrededor de los sobornos de Odebrecht en Colombia, lo que parece ser la copa que derramó el vaso para los opositores al gobierno del presidente Iván Duque.

Esta negativa, votada por las mayorías de los demás partidos políticos, provocó que los movimientos opositores (Polo, Alianza Verde, Farc y Coalición lista de la decencia) se retiraran de la plenaria de ese martes y comenzaran a analizar la estrategia que utilizarán para defender sus derechos.



El senador por Alianza Verde Antonio Sanguino, una de las voces más representativas de la oposición en el Senado, le dijo a EL TIEMPO que ya se está volviendo “costumbre” que las mayorías violen el Estatuto de la Oposición.

¿Los partidos de oposición se sienten maltratados en el Senado?



Se ha vuelto costumbre en el Senado el desconocimiento y la violación del Estatuto de Oposición y de nuestros derechos, al igual que en la Cámara. Eso ya había ocurrido cuando el debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la solicitud de un debate de moción de censura a ese funcionario, que fue negado por la mayoría de la Mesa Directiva del Senado.



¿En qué más se ha manifestado, para ustedes, esta situación en el Senado?



Luego fue el debate sobre lo de Odebrecht, cuando todo el país vio cómo el primer vicepresidente del Senado, el señor Eduardo Pulgar, por delegación del presidente, Ernesto Macías, levantó precipitadamente la sesión sin que ese debate concluyera y se produjeran las réplicas después de las menciones y los señalamientos de los que fuimos objeto varios de los congresistas citantes y eso es una violación a la ley quinta o reglamento del Congreso.

...está bien que ellos tengan las mayorías, pero otra cosa muy distinta es que quieran silenciar las voces de oposición FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál fue el último episodio?



El pasado martes solicitamos una modificación del orden del día para que ese debate terminara como debe ser en todo parlamento democrático. Es que está bien que ellos tengan las mayorías, pero otra cosa muy distinta es que quieran silenciar las voces de oposición, eso no se puede permitir, y la plenaria del Senado, por votación mayoritaria, negó la solicitud de que el debate de control político terminara. Esa solicitud ni siquiera debió haber sido sometida a votación porque las garantías plenas no pueden estar sometidas a las mayorías y minorías en el Congreso, es un derecho consagrado.

¿Qué fue lo que tanto los irritó de la actitud del primer vicepresidente, Eduardo Pulgar, el día del debate de Odebrecht?



El Fiscal General intervino 148 minutos, de manera extensa, luego les correspondían las intervenciones a las bancadas y en ese momento asumió la presidencia el señor Eduardo Pulgar, quien le dio la palabra por más de una hora y 30 minutos a la bancada de Cambio Radical, cuando lo reglamentario es una intervención de 10 minutos por bancada. Luego la Mesa Directiva y Pulgar se negaron a ofrecer una réplica para que el senador Gustavo Petro respondiera al video que presentó minutos antes la senadora Paloma Valencia. Y después de la intervención de Iván Cepeda, el señor Presidente del Senado le dio la palabra al senador conservador Efraín Cepeda. Cuando nosotros fuimos a hacer el reclamo, el señor Pulgar abruptamente y de manera injustificada levantó la sesión, sin que las demás bancadas interviniéramos, los citantes concluyeran y se dieran las réplicas que correspondían.



El presidente del Congreso, Ernesto Macías, sostiene que de cinco debates de control político que ha habido en estos meses, tres han sido para la oposición, ¿esto no es suficiente garantía para ustedes?



El de Carrasquilla fue prácticamente obligado, acudiendo al Estatuto de Oposición; el de Odebrecht también fue presionado. Y es que además los debates no solamente hay que citarlos sino dejar que se desarrollen.



¿Los partidos de oposición sienten que la Mesa Directiva del Senado, en cabeza del uribismo, no les ha dado garantías?



Esta Mesa Directiva, en la que uno es del Centro Democrático, Macías, y otro es de ‘la U’, Pulgar, no se ha comportado a la altura de lo que dice el Estatuto de Oposición para el ejercicio de control político, que nos corresponde como derecho. Además, en las comisiones conjuntas económicas no se permitió votar las proposiciones de la oposición en la reforma tributaria y lo propio ocurrió en las comisiones conjuntas sextas en el trámite de la ley de TIC. Está haciendo carrera una especie de vapuleo y pisoteo a la oposición política.



¿Interpondrán alguna acción legal por estos hechos?



Yo interpuse una queja disciplinaria contra el señor Eduardo Pulgar, en la Procuraduría, por violar la Ley Quinta (reglamento del Congreso). Y el resto de las acciones las estamos tomando de manera conjunta.

Está haciendo carrera una especie de vapuleo y pisoteo a la oposición política FACEBOOK

TWITTER

‘Más garantías no puede haber: Macías

El presidente del Congreso, Ernesto Macías, se refirió a la rebeldía en la que ha entrado la oposición en esa corporación y reiteró que la mayoría de los debates de control político han sido para los partidos políticos opositores al Gobierno.



“Se han realizado cinco debates de control político, de los cuales la mayoría han sido de la oposición: el propuesto por el Polo al ministro Carrasquilla; el de los ‘verdes’ al Ministro de Salud y al Superintendente de Salud, y el de Odebrecht. El otro fue un debate acordado entre todas las bancadas, incluida la izquierda, que fue el de Electricaribe”, afirmó Macías.



Agregó que esto demuestra que “más garantías” para los opositores “no puede haber” y que “las otras bancadas también tienen derecho a debates y no se les ha dado esa oportunidad”.



“Pienso que es injusto decir que no ha habido garantías cuando las han tenido todas”, aseguró el Presidente del Senado.



POLÍTICA