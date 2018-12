Oposicion radicará acción judicial contra el Consejo Electoral

Los partidos de oposición no están contentos con el trato que han recibido este semestre. A las quejas de algunos congresistas por lo que consideran "abusos" por parte de la Presidencia del Senado, que les habría negado varias réplicas durante el debate por el caso Odebrecht, se suma ahora un duro reclamo de los sectores contrarios al Gobierno contra el Consejo Nacional Electoral.

La oposición le está "exigiendo" al organismo electoral acelerar la reglamentación del estatuto de la oposición , pues por la falta de claridad se le habrían "negado" muchos de sus derechos.



"Nosotros pedimos hace dos semanas hacer uso al derecho de controvertir una alocución del presidente Iván Duque, pero no ha habido respuesta del Consejo Nacional Electoral debido a que no se ha reglamentado el estatuto de oposición", expresó el representante de Alianza Verde, Inti Asprilla.



El congresista se quejó, además, de que hasta el momento no les han "girado" el dinero adicional que contempla esta normativa para los partidos que se declaren en oposición.

"Nosotros vamos a radicar una acción de cumplimiento contra el Consejo Electoral, porque el señor Heriberto Sanabria (presidente de este organismo) es muy rápido para abrir investigaciones contra Gustavo Petro, pero lento para reglamentar el estatuto", expresó el representante.



El estatuto de oposición, que entró en vigencia este semestre, estipula que las organizaciones políticas declaradas en oposición contarán con los siguientes derechos: derecho a réplica frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos realizados por el gobierno nacional, participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular, garantía del libre ejercicio de los derechos políticos, participación en la comisión de relaciones exteriores, entre otras disposiciones.



