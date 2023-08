Este martes, congresistas de la oposición pretenden radicar una proposición para que el Senado le ordene al presidente Gustavo Petro que se someta a un examen médico. Según han explicado, el objetivo de esto es conocer si el Presidente tiene alguna complicación de salud que le esté impidiendo cumplir con su agenda.



Ahora bien, en la propuesta se contemplaría que estos exámenes sean anuales y que no solo sean obligatorios solo para el jefe de Gobierno, sino también para los alcaldes, gobernadores y vicepresidentes.



La propuesta de los opositores se conoció un día después de que el presidente Petro faltó al Congreso Empresarial Colombiano que realizó la Andi en Cartagena. Y es que justamente uno de los argumentos de los congresistas Christian Garcés y Juan Espinal. - del Centro Democrático - tiene que ver con las "constantes desapariciones" del jefe de Gobierno en sus viajes al exterior y con el incumplimiento a citas dentro del país.Desde el partido Cambio Radical se sumaron a la solicitud. La representante Carolina Arbeláez señaló que no debería ser normal que los colombianos no conozcan las razones de los incumplimientos del presidente.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

"Se puede solicitar ante la Academia Nacional de Medicina que es una entidad que acompañaría una especie de comisión y un tribunal de ética médica que permitiría corroborar el estado de salud del presidente y esto le haría mucho bien al país", le dijo a Rcn Radio.



En el Pacto Histórico esta idea no ha caído bien y son varios los que han manifestado sus reparos. El expresidente a la Cámara David Racero, por ejemplo, manifestó: "Me encanta ver a los de Cambio Radical tan preocupados por la salud del Presidente. Aunque me hubiera gustado más que esa misma preocupación por la salud la hubieran mostrado cuando se escondían de los debates de la reforma de la salud saboteando el quorum en el Congreso".



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

