Apelarán a Estatuto de Oposición para apurar debate sobre objeciones

Aunque el presidente del Congreso, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías, había anunciado este lunes que la votación sobre las objeciones del Gobierno a la Ley Estaturaria de la JEP no se daría antes de la próxima semana, la oposición se jugará una carta inédita para apurar ese debate.

Por primera vez se acudirá a una de las normas del nuevo Estatuto de la Oposición según la cual esas fuerzas políticas pueden, hasta por tres veces durante una legislatura, "determinar el orden del día de las sesiones plenarias o de las comisiones constitucionales".

Congresistas del Partido Verde, el Polo y otras fuerzas políticas que usaron, también por primera vez, el derecho a réplica televisada cuando el presidente Iván Duque anunció sus 6 objeciones a la Ley Estatutaria radicarán este martes un documento en el que le piden al senador Macías que modifique el orden del día de las plenarias del próximo miércoles.



En la misiva, le recordarán al presidente del Senado apartes de la sentencia en la que la Corte Constitucional avaló ese derecho de las fuerzas declaradas en oposición "a poner en consideración y discutir asuntos que consideran relevantes" en las sesiones del Congreso.



Lo que busca la oposición es que el informe de las objeciones presidenciales a la JEP sea el único en el orden del día, de tal manera que se prioricen su estudio y votación. Aseguran los congresistas que ya realizada la audiencia pública al respecto y radicado un primer informe (que pide hundirlas), debe empezar el debate.



Para este martes, según lo anunciado por Macías, estaba prevista la presentación de un segundo informe de ponencia, este aceptando las reservas presidenciales frente a la JEP.



Las objeciones se hundieron en la Cámara a comienzos de este mes, y el Gobierno ha utilizado estas semanas para tratar de lograr que la historia no se repita en el Senado y lograr el mayor número de apoyos políticos posibles para su posición.



"Hemos decidido todos los partidos de oposición que este miércoles se traten exclusivamente (en el Senado) las objeciones a la JEP (...) El martes le pediremos formalmente a la Mesa Directiva que agende la sesión con este punto exclusivo en cumplimiento del Estatuto de la Oposición. No permitiremos que maniobren más ni dilaten la discusión y votación", dijo la senadora Angélica Lozano, de los Verdes.



En teoría, la Presidencia del Senado tendría que acceder a la petición una vez esta sea formalmente presentada por los congresistas de oposición. Aún no se conoce una respuesta del senador Macías al respecto.



El documento asegura que este tema es prioridad porque hace parte del 'Fast Track': "Se debe reconocer un aspecto procedimental fundamental. El trámite del Proyecto de Ley Estatutaria corresponde al procedimiento especial contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2016 denominado 'Fast Track'; lo anterior fue ratificado por la Corte Constitucional mediante Auto 123 de 2019 que precisó que, además, dicha particularidad procedimental cubre las objeciones presidenciales", reza la solicitud.



Esta será la primera vez que se utilice el derecho. El año pasado, cuando se realizó un debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la oposición comentó de la necesidad de hacer uso de este, pero al final Macías agendó el debate y no fue necesario presentar la solicitud.



