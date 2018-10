Oposición insiste en moción de censura a Carrasquilla

Los sectores de oposición insistieron este miércoles en pedirle a la mesa directiva del Senado realizar el debate de moción de censura contra el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

Los detractores del jefe de la cartera económica aseguran que él gestionó los llamados bonos de agua, cuando fue ministro de Álvaro Uribe, entre 2003 y 2007, y una vez pasó al sector privado, fundó una empresa llamada Konfigura Capital, la cual se habría beneficiado económicamente de estos títulos de deuda pública.



Los bonos de agua son unos instrumentos de deuda pública por medio de los cuales los municipios recibieron créditos para conseguir recursos inmediatos, pero comprometiendo sus ingresos futuros para el sector agua y de saneamiento básico.



Esa es la razón por la cual los sectores de oposición pidieron la semana pasada convocar a un debate de moción de censura contra Carrasquilla. Sin embargo, el presidente del Senado, Ernesto Macías, considera que "no procede" este debate por no tratarse de hechos actuales. "Los hechos que se le endilgan (a Carrasquilla ) ocurrieron presuntamente en otra época, en otro Gobierno, luego no es actual", dijo el presidente del Senado.

No obstante el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, insistió en que "la corrupción no se puede dejar en el pasado".



"No es verdad que esto esté en el pasado, en este momento hay investigaciones en la Fiscalía y en la Procuraduría por estos hechos", dijo Robledo, quien agregó que "el hecho de que Buenaventura esté sin agua no es del pasado".



Al respecto, el senador de Alianza Verde Antonio Sanguino expresó que "en el debate de control político que le hizo el Senado, el ministro Carrasquilla mintió cuando dijo que había recibido 8.000 millones, cuando el senador Robledo demostró que fueron más de 22.000 millones".



Robledo agregó, por su parte, que va a recusar al secretario del Senado, Gregorio Eljach, quien según el senador del Polo habría dado un concepto sobre el tema.



"Voy a recusar al doctor Gregorio Eljach, porque él no puede ser imparcial en este tema, entre otras, porque él es del partido de 'la U' , que es de la coalición de gobierno y 'Carrasquillista'", dijo Robledo.

POLÍTICA.