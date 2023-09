Este viernes se conoció la agenda de la próxima semana de la Cámara. En esta quedó constancia que la plenaria de este martes comenzará con la discusión de la reforma de la salud. Desde el pasado lunes fue anunciada, pero no alcanzó a debatirse en las dos plenarias siguientes.



El debate de la reforma de la salud se incluyó para la plenaria del martes sin importar la proposición aprobada esta semana que crea una subcomisión para que todos los partidos participen en la conciliación de la iniciativa. Por eso, la oposición levantó su voz de protesta y cuestionó los llamados a un gran acuerdo nacional, propuesta liderada por el Ejecutivo.



“Están desconociendo soberana de la Cámara de crear una subcomisión que concerté un nuevo texto y queda en evidencia que el llamado de Gustavo Petro a un ‘gran acuerdo nacional’ es puro cuento”, dijo a través de Twitter el representante Andrés Forero, que ha liderado el debate del proyecto.

Reforma a la salud en el 1er punto del orden del día del martes.



Están desconociendo la decisión soberana de la @CamaraColombia de crear una subcomisión que concerte un nuevo texto y queda en evidencia que el llamado de @petrogustavo a un “gran acuerdo nacional” es puro cuento. pic.twitter.com/wMCpRMuTvX — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) September 1, 2023

La subcomisión creada este miércoles ha generado bastante polémica en las fuerzas afines al gobierno. Representantes como Gabriel Becerra o Alfredo Mondragón la calificaron de ‘mico’ debido a que fue aprobada junto con el orden del día y varios no se dieron cuenta de qué estaban aprobando.



“Han radicado la proposición como un mico, a última hora, en la Cámara para que se cree una comisión con integrantes de todos los partidos para construir un nuevo. Esa fue la misma jugadita que hicieron en la Comisión Séptima para suspender o dilatar el trámite de la reforma”, dijo Mondragón.



La representante Martha Alfonso, ponente del proyecto y de la Alianza Verde, también tuvo una posición crítica de la célula temporal y recordó que esto no impide que se siga avanzando en el trámite de la propuesta de Gobierno: “bienvenido el debate; pero eso no suspende trámite ni niega deber y derecho de parlamentarios a debatir un proyecto de ley en curso”.



Por otro lado, los sectores que han expresado sus reservas al proyecto pidieron que se respete la proposición aprobada y cuestionaron el llamado a un gran acuerdo nacional, pero al mismo tiempo se hagan críticas a un espacio para conciliar la reforma de la salud.



En este sector estuvo la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, igual que Alfonso. “No entiendo, el gobierno pide un gran acuerdo nacional, el Congreso lo acepta y conforma una subcomisión para llegar a un consenso sobre el texto que se va a discutir de la reforma de la salud, ¿y ahora dicen que no aceptan una concertación previa? ¿Dónde quedó el llamado al acuerdo?”.