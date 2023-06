Los últimos días de este semestre legislativo se han vivido en medio de intensos debates y también disputas entre los congresistas. Este jueves, por ejemplo, la plenaria del Senado se levantó en medio de una fuerte discusión entre los senadores de la Alianza Verde Jota Pe Hernández e Inti Asprilla.



Pero no solo pasó eso, desde la oposición también expresaron su molestia con el presidente del Congreso, Alexander López.



La razón del enfado tiene que ver con un derecho que consagra el estatuto de la oposición y que le permite a la oposición presidir una sesión. En este caso, ellos escogieron hacerlo el 20 de junio, el último día de este periodo. López, según han denunciado los congresistas, les está negando esa opción.



En este sentido, los senadores David Luna (Cambio Radical) y Paloma Valencia (Centro Democrático) le enviaron una carta a López (Pacto Histórico). En la misiva aseguraron: "rechazamos de forma vehemente la respuesta que usted dio a nuestra solicitud de ejercer el derecho a establecer el orden del día de la Plenaria del Senado de la República el 20 de junio de 2023".



También aseguraron que "es un irrespeto con ambas colectividades, sus electores y con los millones de colombianos que no están de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional" el hecho de que López les hubiera asegurado que las únicas fechas para poder presidir la sesión son este sábado, domingo o lunes festivo.

Respetado presidente @AlexLopezMaya, le pido el favor reflexione y se asesore respecto al cumplimiento del estatuto de la oposición. No cometa los errores que tal vez otros cometieron con usted en el pasado. La ley es clarísima, la oposición tiene el derecho a establecer la fecha… pic.twitter.com/dXYkFs2dRl — David Luna (@lunadavid) June 16, 2023

La oposición espera que, en la sesión que lideren, se pueda debatir sobre "las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del Presidente Gustavo Petro y las presuntas interceptaciones ilegales que se habrían realizado a civiles y periodistas con equipos de inteligencia".



En el texto argumentan que las "organizaciones políticas declaradas en oposición tenemos el derecho a escoger la fecha en la cual determinaremos el orden del día de la Plenaria del Senado y la Mesa Directiva de la Corporación carece de competencia para negar dicha solicitud o proponer una fecha distinta".



David Luna y Paloma Valencia enviaron la misiva. Foto: Néstor Gómez - César Melgarejo. EL TIEMPO

Por lo anterior, Luna y Valencia sostuvieron que no van a modificar su intención de presidir la sesión del 20 de junio para "adelantar este debate de control político que con suma urgencia clama el país. De no acceder a esta solicitud, interpondremos las acciones legales y disciplinarias".



Este jueves, López, por su parte, además de informar las otras fechas, respondió a un reclamo del senador Miguel Uribe, quien aseguró que no se les están dando las garantías.



“Alexander López está violando las garantías de la oposición (...) Nos está impidiendo presidir un orden del día, como nos lo da el derecho constitucional consagrado en el estatuto de oposición, como lo estamos exigiendo para el próximo 20 de junio. Aquí queda constancia de la manera politiquera que Alexander López, el Pacto Histórico y el petrismo actúan”, dijo el senador Uribe en un video.

🚨DENUNCIA



Alexander López, a punta de mañas, cómo presidente del senado, está violado las garantías de la oposición.



El petrismo y el Pacto Histórico abusan del poder. pic.twitter.com/eTz8wL2qpn — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) June 15, 2023

Hacen oposición a punta de mentiras, de falacias y a punta de engaños al país.



Nosotros no actuamos de manera tramposa, actuamos de frente y no vamos a proceder faltando a las garantías que nos fueron negadas en otrora en donde se nos impedía hablar. La oposición ha participado… https://t.co/twJNlsTrUs pic.twitter.com/0REM8aan32 — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) June 16, 2023

Ante los señalamientos, el senador del Pacto respondió que “no actuamos de manera tramposa, actuamos de frente y no vamos a proceder faltando a las garantías que nos fueron negadas en otrora en donde se nos impedía hablar. La oposición ha participado en el uso de la palabra todas las veces que ha querido y ha avanzado en sus proyectos con todas las garantías”.



