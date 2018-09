Análisis: académicos opinan sobre propuestas contra la corrupción

Este martes el Gobierno, en compañía de los partidos políticos, presentó ocho iniciativas para luchar contra la corrupción. Estos son los proyectos:



1. Congelamiento de salarios a altos funcionarios

2. Salarios no estén ligados a los de los congresistas

3. Terminar contratos por corrupción

4. Participación ciudadana en audiencias

5. Obligar a rendir cuentas de su labor

6. Declaración de renta y bienes

7. Sobre el conflicto de intereses

8. Cárcel para los corruptos



EL TIEMPO consultó a tres académicos para conocer sus opiniones sobre estas iniciativas:

'Iniciativas no son novedosas'

Por su parte Julio Andrés Sampedro, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, indica que las iniciativas no son novedosas y no responden de fondo a la lucha contra la corrupción: “Esas ocho iniciativas, a mí manera de ver, son más de lo mismo. Desde hace tiempo se viene trabajando en eso. La mayoría ya están consignadas en normas anteriores, y no son medidas que apunten a acabar de fondo el problema de corrupción y a fortalecer la justicia”.



Por eso, el académico considera que se debe fortalecer el aparato de investigación del Estado y rescata la iniciativa que presentó el Procurador, en conjunto con el Presidente, sobre la posibilidad de responsabilizar a personas jurídicas si cometen algún delito.



“Yo creo que esa es una propuesta novedosa que, si se estructura bien, va a permitir trabajar elementos de justicia restaurativa para atacar el tema de corrupción y generar salidas a esos conflictos que genera”, aseguró Sampedro.

'El problema no es de una normativa'

Fernando Peláez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Medellín, resalta como actos saludables con el Estado el reglamentar los requisitos para entregar declaraciones de renta, exigir la rendición de cuentas y congelar los salarios.



Sin embargo, Peláez considera que el problema no es normativo sino de transparencia del funcionario. “Creer que la norma es la solución al problema, es generar una frustración más (…) Usted puede trabajar en la normativa pero si no tiene gente transparente, vuelve y le encuentra el hueco a la ley”.



¿Cómo se logra? Peláez considera que la transparencia se logra con la regulación que se tenga de los funcionarios, y muchas veces eso recae en programas de culturización. “Es un problema de cultura ciudadana. A niveles pequeños se ve intrascendente, pero cuando se suma a cifras grandes (como las del Estado), puede haber desangre de dinero”, dice.



El académico considera que los votos alcanzados por la consulta anticorrupción en agosto, aunque no hayan pasado el umbral, obliga al Congreso a pronunciarse sobre el tema. “El no hacerlo volvería a crear insatisfacción y falta de legitimidad del Congreso”.

Transparencia y rendición de cuentas

Para Carolina Isaza, investigadora de la Universidad Externado de Colombia, el punto más urgente es el de transparencia y rendición de cuentas de los congresistas, “que los congresistas deban rendir cuenta sobre sus actividades me parece urgente”, dijo.



¿La razón? Hoy un congresista no tiene la obligación de decir con quién se reúne o en cuántas sesiones participa. “Lo más importante es el límite y vigilancia sobre la acción de los congresistas”, aseguró la investigadora.



En cuanto a los salarios, Isaza está a favor de reducir los salarios y la considera una buena medida, pero dice que esto no necesariamente ayuda a luchar contra la corrupción. “Es necesario porque ellos se han subido los salarios arbitrariamente sin ponerle ningún límite, pero esto no es una medida anticorrupción por sí misma”.



ELTIEMPO.COM