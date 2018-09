Lo bueno y lo malo de la reforma a la justicia del uribismo

En los últimos días han llegado tres iniciativas diferentes para reformar la justicia del país: la del Gobierno (presentada por la ministra Gloria María Borrero) la de Cambio Radical y la del Centro Democrático.



Esta última ha sido defendida por Paloma Valencia, Samuel Alejandro Hoyos y José Obdulio Gaviria. Los parlamentarios plantean que en Colombia se afectó el equilibrio de poderes en los últimos años, por lo que la mayoría de propuestas de su reforma están encaminadas a fortalecer el Congreso.

Sobre la propuesta hay que añadir que en las últimas horas el senador Álvaro Uribe le quitó su respaldo al proyecto. Sin embargo, aseguró que su partido seguirá apoyando la idea de una ‘supercorte’.



EL TIEMPO consultó a dos académicos para conocer sus opiniones sobre las propuestas del Centro Democrático.

“No es un problema tener varias cortes”

Julio Andrés Sampedro, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, mencionó que no está de acuerdo con la unificación de las cortes ni con revivir el fuero parlamentario.



“La Constitución del 91 estableció la división entre la Corte Suprema y la Constitucional. Eso a mi manera de ver ha funcionado. Creo que hay un error con el Consejo Superior de la Judicatura (...) pero no es un problema tener varias cortes. Las otras dos han hecho un trabajo muy importante y no creo que sea una buena idea volver a tener una sola”, afirmó Sampedro.



En tanto al fuero parlamentario, el Decano aseguró que con los niveles de corrupción actuales de Colombia, en las instituciones y en el Congreso, crear esta figura “genera elementos de impunidad para los más graves delitos de corrupción (…) y no le haría ningún bien a Colombia”.



Con respecto al punto que planteó el Centro Democrático de que la elección del Fiscal General esté en manos del Presidente de la República, Julio Andrés Sampedro declaró: “El Fiscal es el ejecutor de la política criminal que formula el Gobierno a través del Presidente. De tal manera que no estoy en contra de que él lo escoja”.



Sin embargo, hizo tres aclaraciones para que tenga viabilidad esa propuesta en concreto según su opinión:



1. Nombrar fiscales especiales cuando se deba investigar a personas pertenecientes al Gobierno.



2. Colombia debe elaborar una política pública para hacerle frente al crimen y debe ser obligación del Fiscal ejecutarla.



3. Para reforzar el punto anterior debe crearse un sistema de responsabilidad para que el Fiscal responda sobre los resultados de esa política.

“Crear una corte sería un retroceso histórico”

Federico Suárez, profesor del departamento de Derecho Constitucional del Externado, aseguró: “La idea de crear una sola corte es un retroceso constitucional. La Constitución del 91 estableció, por una parte, una Corte Constitucional que tendría supremacía y cortes especializadas en la jurisdicción ordinaria y en lo contencioso administrativo que también tendrían una importancia mayor. Cuando se le baja el rango a este tipo de asuntos lo que estamos haciendo es un retroceso histórico”.



En cuanto a la propuesta del nombramiento del Fiscal, Suárez advirtió que con eso se estaría fortaleciendo el ordenamiento “hiperpresidencial” de Colombia, lo cual a su juicio puede ser “peligroso”.



“Hay un problema de fondo sobre la concepción de cuáles son los problemas de la justicia, que son de independencia, de autonomía, de financiamiento, de congestión y de demora en la toma de decisión. Esos problemas el Centro Democrático no veo que los están analizando ni mirando en esta propuesta”, dijo.



