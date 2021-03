ONU pide a Estado dar respuestas efectivas sobre  falsos positivos 

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Juliette de Rivero, elevó un llamado para que el Estado colombiano brinde las respuestas adecuadas y efectivas en relación con los crímenes en contra de los hijos de las madres de los falsos positivos de Soacha y garantice "las condiciones necesarias la defensa de sus derechos".



De este modo, reiteró la necesidad de que se brinden todas las garantías para los familiares de las víctimas, sus representantes y comparecientes.



De la misma manera advirtió que es importante preservar la autonomía y la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz para el cumplimiento de sus fines, incluida un entorno seguro para realización de sus actividades.



"Colombia tiene una oportunidad sin precedentes para avanzar en la lucha contra la impunidad a través de los mecanismos que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición junto con las instituciones ordinarias para abordar las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario ocurrido en el conflicto. Es en el interés de todas las instituciones del país y de la ciudadanía que se esclarezcan y sancionen los denominados “falsos positivos”. El esclarecimiento completo -judicial y extrajudicial- y la sanción de los máximos responsables, fomentarán la consolidación de la paz, el Estado de Derecho y la democracia", advirtió de Rivero.



De Rivero sentenció que "negar lo que ocurrió o intentar minimizar su amplitud es socavar la rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad".



"La Oficina valora los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz en lo investigación del macro caso 003, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal para la investigación y juzgamiento de los graves crímenes ocurridos en el marco del conflicto", agregó.



La ONU también exaltó y reconoció este lunes la labor de las mujeres de la Fundación Madres de Falsos Positivos Soacha, que, asegura, "han mantenido una búsqueda incansable para la develación completa de las graves violaciones de las que fueron víctimas sus familiares".



"La Oficina reconoce su trabajo invaluable y las alienta a continuar en la búsqueda de la materialización de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la No Repetición", señaló la Comisionada en la entrega de la condecoración de la Orden del Congreso de la República en el grado comendador a la Fundación Madres Falsos Positivos Soacha y Bogotá.



La ONU señala además que debido a su lucha contra la impunidad, estas mujeres y sus familias también han sido víctimas de agresiones y de estigmatización.



"Aún bajo estas condiciones adversas, la solidaridad, la esperanza, la persistencia, la hermandad y la fuerza, las impulsó a caminar de manera colectiva en la defensa de los derechos", sentenció.



Finalmente, la organización internacional reiteró su disposición para continuar acompañando el trabajo "para esclarecer estas graves violaciones de derechos

humanos. También le reiteramos a todas las instituciones estatales nuestra colaboración para prevenir hechos de esta naturaleza y promover ejercicios de rendición de cuentas acordes con las obligaciones internacionales".

POLÍTICA

