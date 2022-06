Como había anticipado desde el pasado sábado, Omar Yepes oficializó este jueves su renuncia a la presidencia del Directorio Nacional del Partido Conservador.



En diálogo con EL TIEMPO, Yepes explicó los motivos de su renuncia, relacionados a la posición de sectores del partido frente a Gustavo Petro, y dio su opinión sobre el rumbo que debería tomar la colectividad.



Omar Yepes, expresidente del partido Conservador, renunció este jueves. Foto: Archivo EL TIEMPO.

¿Cuáles son los argumentos que presentó para renunciar a la presidencia del Partido Conservador?

Hace tres meses había anunciado que, una vez pasaran los debates electorales, presentaría renuncia a la presidencia porque consideraba que ya había cumplido mi misión.



Pensaba entregar la renuncia a finales de julio o comienzos de agosto, pero se precipitaron algunos acontecimientos que me llevaron a entregarla de una vez. ¿Cuáles acontecimientos? Una carta que firmaron senadores y representantes, en donde le manifiestan al presidente electo, Gustavo Petro, que el Partido Conservador acepta dialogar con él. Lo que me parece correcto, porque el diálogo hace parte de la política, pero le abrieron una puerta muy grande manifestando que estaban dispuestos a acompañarlo en su agenda legislativa sin ningún tipo de cortapisa.



Creo que el Partido Conservador está en posiciones —por lo menos desde el pasado— antagónicas con las tesis de Petro y tiene que ser consecuente con eso. Pienso que el partido debe estar en la oposición. Una oposición seria, respetuosa, no cruda, no de guerra, pero en donde —aceptando dialogar con el presidente sobre algunos cursos de programa y eventualmente llegar a coincidencias— queden marcados claramente unos límites en donde el Partido Conservador no puede estar.



Es un partido de principios y doctrina. Estos no se pueden colocar en contradicción con lo que se vaya a aprobar en el Congreso. Hay que hacer crítica constructiva, pero crítica y, desde luego, con alternativas. Si se dice no a un proyecto, se dice por qué no y se presenta una opción alternativa distinta.

Desde el sábado, usted anunció que renunciaría en la reunión de este jueves…

Sí, en la sesión que yo mismo había convocado para presentar la renuncia. La presenté y me la tenían que aceptar. Mi renuncia no decía “irrevocable” porque yo pienso que el término va intrínseco en la palabra. Cuando uno renuncia, es de verdad. No es para tratar de buscar votos o aplausos.



El senador Carlos Andrés Trujillo, nuevo presidente del Partido Conservador. Foto: Partido Conservador

Ya se eligió al nuevo presidente de los conservadores, ¿cómo se escogió?

Todo el directorio acordó recibir un nombre presentado por algunos miembros: Carlos Andrés Trujillo, senador de Antioquia muy bien votado en las elecciones. Lo eligieron por unanimidad.

¿Se alejará por completo del Partido Conservador o seguirá siendo un militante?

Yo soy conservador, como he sido conservador toda la vida y aspiro a morir conservador defendiendo las tesis, doctrinas y principios del partido. Ahí estaré en lo que yo pueda colaborar a futuro. Desde luego, haciendo la salvedades y críticas que tenga que hacer en el manejo del partido.

Ha sido una constante que Gustavo Petro cite algunas ideas de Álvaro Gómez Hurtado, referente conservador.



¿Por qué, a pesar de los acercamientos de Petro con ese ideario, no está de acuerdo con que el partido haga parte de la coalición del Gobierno en el Congreso?

Si en el pasado había antagonismo ideológico, no queda bien que el Partido Conservador aparezca cayendo en brazos de él [Petro]. FACEBOOK

Petro ha tenido una posición desde el pasado con unos puntos de programa totalmente antagónicos a lo que el Partido Conservador ha defendido a lo largo de su historia.



En la campaña, hizo una serie de propuestas, fijó unas posiciones. Por ejemplo, en el tema de la propiedad, él habló de expropiar algunas tierras que se consideren improductivas. Él habló de que, a partir de su posesión, suspendería totalmente la exploración petrolera. A pesar de que nosotros somos defensores del medioambiente, creemos que hay muchas formas de lograr que no haya contradicción entre explotar los recursos naturales y la defensa del medioambiente.



Petro anunció, por ejemplo, que aprobaría el acuerdo de Escazú. A mí me parece que ese es un acuerdo lesivo de la soberanía gubernamental, porque esas organizaciones nacionales o extranjeras, tratando supuestamente de defender el medioambiente, colocan una serie de obstáculos que impiden el desarrollo nacional y la explotación de algunos productos.



Estuvimos muy en desacuerdo con las voces de estímulo que él les daba a las marchas y con la defensa que él hace de quienes hacen violencia, pretextando las protestas. Estuvimos completamente en desacuerdo en esas visitas que hicieron a las cárceles para tratar de llegar a acuerdos sobre el perdón social. Es decir, hay infinidad de cosas con las que nosotros chocamos y no comulgamos.



Él, al final de la campaña y ahora, ha ablandado un poco su posición y está hablando de un diálogo social que todo el mundo tiene que atender, pero eso no significa que vamos a estar de acuerdo con los planes y proyectos que presente al Congreso. Habrá unos en los que estaremos en franco desacuerdo.



Si en el pasado había antagonismo ideológico, no queda bien que el Partido Conservador aparezca cayendo en brazos de él.



Para el próximo Congreso, se habla de una aplanadora legislativa de la coalición del Gobierno y se hace un paralelismo con la misma dinámica durante el mandato de Juan Manuel Santos. ¿Usted coincide con esa visión?

No sabemos todavía cuál es la postura de congresistas de las distintas vertientes políticas frente a proyectos específicos. Habrá acuerdos en unos puntos, desacuerdo en otros, total enfrentamiento con otros proyectos. Eso solo estará por verse después de que se presenten los proyectos porque uno no puede hacer hipótesis sobre cosas que todavía no conoce.

Hasta el momento la única oposición confirmada es la del Centro Democrático, ¿cuál es su análisis de esa situación?

Hablando del Partido Conservador, yo les manifesté en el momento de mi renuncia que el partido está en un gran momento, que no lo desaprovechen. Que aprovechen el momento para que el país sepa para dónde va el partido. Que no tiraran por tierra esas expectativas favorables que hay y que nos colocáramos en el plan de oposición.



Desafortunadamente, hasta ahora no hay voces de la bancada parlamentaria en ese sentido. Entiendo que hay muchos que hablan de la independencia. Esperemos a ver qué pronunciamientos hace el nuevo presidente y el directorio ya presidido por él.

Facebook Twitter Linkedin

Omar Yepes Álzate fue director del Partido Conservador desde marzo del 2019 hasta el 30 de junio del 2022. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Qué le respondieron cuando usted expresó esos planteamientos?

No contestaron nada, pero varias voces están de acuerdo con que el partido se declare independiente. El presidente y el directorio todavía no han pronunciado esa palabrita que puede ser mágica para darle tranquilidad a los militantes del partido y a la inmensa mayoría de los colombianos que esperan que el Partido Conservador responda a las expectativas y siga ocupando el lugar histórico que ha tenido a lo largo de los años.

¿En ese sentido, usted consideraría aceptable que el partido se declare en independencia o preferiría que fuera oposición?

Prefiero que sea oposición porque es una actitud mucho más clara.



Si se declaran en Independencia, finalmente tiene muchos puntos de contacto con la oposición. Si se está independiente, se tiene libertad plena para aprobar o para desaprobar cosas.



