Alejandro Ocampo, congresista del Pacto Histórico, dio una entrevista a Semana en el marco de la presentación del proyecto de ley que busca negar el beneficio de casa por cárcel a corruptos.



En la entrevista, contó más detalles del proyecto y, además, mencionó a Nicolás Petro en medio del escándalo por el que atraviesa por el presunto dinero que recibió para la campaña del presidente.



El representante aseguró que, con este proyecto de ley, pretende eliminar los “subrogados de las personas que van a la cárcel por corrupción, el beneficio de casa por cárcel, reducción de penas, entre otros”. Agregó que no considera justo que luego de cometer este tipo de crímenes las personas terminen resguardadas en una guarnición militar.

“Más de la mitad de las personas condenadas por corrupción están en casa por cárcel o en guarniciones especiales en las que tienen mayor beneficio que los demás y eso es lo que no le gusta al país. Hemos venido luchando hace rato contra esta idea de esa injusticia que viene sucediendo y esperamos que esta vez se pueda dar”, explicó para Semana.



Además, Ocampo aseguró que si el proyecto llega a tener afinidad con reformas generadas por el Ministerio de Justicia, podrían unificarse y llegar a acuerdos para continuar con uno de los pilares del Gobierno Petro: la lucha contra la corrupción.



También fue cuestionado por si estaría de acuerdo con que el hijo del presidente vaya a la cárcel por las acusaciones que su ex esposa Day Vásquez interpuso en su contra.



“Si llega a salir culpable, tendrá que enfrentar la justicia y tiene que enfrentarla con el mismo racero que lo enfrenta todo el mundo. Me parece muy complejo que estemos buscando beneficios para unas personas”, afirmó.



Sin embargo, dijo que Nicolás deberá acudir a la justicia, pues enfatiza que "si él recibió una plata de parte de unas personas, que no fue por un cohecho, por la entrega de un contrato, pues no es un delito contra el patrimonio público".



Pese a esto el representante es consciente que este escándalo "perturba el solio presidencial", pero deja ver el talante del presidente Petro.



Finalmente, reiteró la importancia de insistir en este proyecto de ley, ya que cree que de eso depende la credibilidad de los colombianos por la justicia.

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS