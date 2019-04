Por discución sobre objeciones, se disolvió el quórum en el Senado

Pocos minutos duró la sesión plenaria del Senado de este miércoles, previa a la Semana Santa, en la cual algunos congresistas señalaron que la propuesta de tramitar el jueves las objeciones a la JEP disolvió el quórum.

Luego de leído el orden del día, con lo que se comienza toda sesión plenaria del Senado o la Cámara, el senador por ‘la U’ Roy Barreras y su colega del Polo Iván Cepeda pidieron que se anunciara para la próxima sesión el informe sobre las objeciones presidenciales a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



El pasado martes fue radicado en el Senado un primer informe que pide al pleno de la corporación rechazar esos reparos.



El presidente del Senado, Ernesto Macías, le respondió que era necesario esperar a que se produjera la audiencia pública prevista para este jueves y que había que reemplazar a uno de los miembros de la comisión que estudia esos reparos ante la renuncia de José David Name.



Sin embargo, Barreras insistió en que se votará la proposición para que el informe ya presentado se tramitará sin “dilaciones”.

“Insisto en que se vote la proposición anunciada (...) No se establece en el procedimiento de objeciones, en parte alguna, que las audiencias públicas sean obligatorias ni necesarias”, afirmó Barreras.



Nuevamente Macías les dio las explicaciones del caso y procedió a votar el orden del día, el cual había sufrido algunas modificaciones.



En ese momento y ante la negativa del Presidente del Senado a considerar la propuesta de Barreras, los sectores defensores del acuerdo de paz se retiraron del recinto y ni siquiera esta votación pudo surtirse.



El senador por el Polo Iván Cepeda afirmó que lo que tiene que hacer el Presidente del Senado es convocar de inmediato la discusión sobre las objeciones a la justicia para la paz con el informe que ya se presentó.



“Como el Presidente (del Senado) no accedió a votar nuestra proposición nos hemos tenido que ausentar”, explicó Cepeda.



La senadora por el Partido Conservador Esperanza Andrade manifestó que “entendemos que quienes están con el deseo de abordar las objeciones a la JEP y están en contra de ellas quieren que haya la discusión pronto, pero ya no la hubo”.



Así las cosas, Macías, al ver que no había quórum ni siquiera para votar el orden del día, levantó la sesión y citó para el martes 23 de abril, después de Semana Santa.



Política