Nuevos beneficios para personas cabeza de familia

A una firma del presidente Iván Duque quedó de convertirse en ley el proyecto que busca generar mayores oportunidades de acceso a vivienda para los hombres y mujeres cabeza de familia en el país, a través de la priorización en la asignación de créditos hipotecarios, adjudicación de beneficios de mejoramiento de vivienda urbana y el acceso a programas de este tipo ofrecidos por el Estado.



La iniciativa, aprobada en último debate por el Senado, busca también que, como lo explicó la congresista Jennifer Arias, autora del proyecto, “a las madres y padres cabeza de hogar no se les niegue su crédito de vivienda si ya pagaron su obligación, pero siguen reportados en las centrales de riesgo”.



Igualmente permite que quienes pertenezcan a esta población sean incluidos en los programas de desarrollo social, para que logren acceder a capacitación técnica de acuerdo con la oferta y la demanda y apoyo a cadenas productivas, con el propósito de generar recursos y empleo digno y estable.



“El Gobierno Nacional ofrecerá planes y programas de capacitación gratuita y desarrollo de microempresas industriales, comerciales y artesanales; empresas familiares, empresas de economía solidaria y proyectos emprendedores, con los cuales mujeres y hombres cabeza de familia puedan realizar una actividad económicamente rentable”, dice el texto del proyecto.



Hay que aclarar que no toda persona a cargo de un hogar ostenta la calidad de cabeza de familia, pues debe cumplir condiciones como tener a cargo hijos menores o personas que no puedan trabajar, que esa responsabilidad sea de carácter permanente y la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, y que esta se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones.



POLÍTICA