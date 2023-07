Luego de un duro pulso en la Alianza Verde para definir quién se quedaba con la presidencia del Senado, la plenaria de esta corporación eligió en la noche de este jueves 20 de julio al senador Iván Name como nuevo presidente del Congreso.



Fue un final por 'photo finish'. Name, quien tenía el respaldo de los partidos tradicionales y de la oposición obtuvo 54 votos, mientras que su rival, la senadora Angélica Lozano, quien finalmente se quedó con todos los votos de su partido y con los del Pacto Histórico, y tenía el visto bueno del Gobierno Nacional, sacó 50.



Esta elección, sin duda, es una derrota para el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues si bien Alianza Verde hace parte de la coalición, Name, abogado que inició su carrera política en los 90, ha sido un senador crítico de la gestión del jefe de Estado y llega a esta dignidad en reemplazo de Alexander López gracias a la oposición.



El nuevo presidente del Congreso, quien dirigirá el Legislativo en un año clave para las reformas sociales del Gobierno, es un barranquillero de 66 años. Ha sido diputado de Cundinamarca y concejal de Bogotá, así como segundo vicepresidente del Congreso en 2021.

Angélica Lozano e Inti Asprilla durante la elección del presidente del Senado. Foto: Diego Caucayo

"Solo puedo invocar gratitud a Dios", dijo a la plenaria tras resultar elegido y le envió un mensaje a Petro: "Aquí tendrá las garantías para que las voces de los senadores y senadoras puedan debatir sus propuestas. A nosotros nos proponen las ideas los que llegan al Gobierno y nosotros las tramitamos", y agradeció a los partidos que lo eligieron como presidente del Congreso.



"Invoco la bendición de Dios para la protección de sus familias y de ustedes mismos y de la gran familia nacional de Colombia. Nuestra obligación es con el tiempo, con la historia y el porvenir. Aquí lucharemos no bajo una confrontación sino bajo el abrazo nacional. No convoquemos al estallido en las calles", agregó.

Primeras declaraciones del nuevo presidente del Senado Iván Name habló de los retos que vienen en esta nueva legislatura. Foto: EL TIEMPO

Además, durante su primera declaración para medios, el senador de Alianza Verde destacó que su reto será continuar con las discusiones de las reformas del Gobierno Petro y, sobre todo, conseguir unos debates armónicos en los que se respeten las dignidades.

"Estamos convencidos de que el país necesita una reinstitucionalización y, por ello, hay la mejor disposición. Haré la primera visita al Presidente de la República para disponer el itinerario y el mejor camino, el entendimiento entre todas las ramas del poder público y, subsiguientemente, también visitaremos a todas las ramas del poder judicial para que podamos entre todos buscar una mejor nación y un mejor Estado (sic)", expresó Name.

Eso sí, no dejó claro cuándo se realizarán las reuniones, pero si manifestó que va a formular la solicitud y que, una vez el mandatario le conceda la audiencia, lo visitará a nombre del Congreso.

En cuanto a su posición frente a los proyectos de Gobierno, el presidente del Senado subrayó que "todas las propuestas que llegan al Congreso deben tener un estudio y, dentro del estudio un análisis, y dentro del análisis, el ajuste de las propuestas de acuerdo a los debates, a las iniciativas y de acuerdo a los consensos".

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA