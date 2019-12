Petro y Robledo, agarrados una vez más por asuntos del pasado

Ninguna calumnia. No dije que @petrogustavo votó por Santos en 2010.

Dije que Ud. rompió con el Polo, no por los Moreno, sino porque no lo quisimos nombrar presidente del partido para desarrollar el acuerdo que hizo con Santos, recién elegido por Uribe.

Sigan el hilo y verán... https://t.co/hZyARCoaR1