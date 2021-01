'Nuestro actuar siempre ha sido ajustado a la ley': Edwin Ballesteros

El representante del Centro Democrático, Edwin Ballesteros, respondió a la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra, por presuntas irregularidades y hechos de corrupción que habría cometido cuando adjudicó un contrato por $4.346 millones para construir un acueducto en el municipio de Landázuri, Santander, obra que seis años después no se ha terminado.



"Me permito manifestar que confío en que la H. Corte Suprema de Justicia, en derecho, confirmará que nuestro actuar siempre ha sido ajustado a la Ley", trinó el parlamentario del Centro Democrático.



La Corte Suprema de Justicia tiene en su poder los contratos firmados por el congresista Edwin Gilberto Ballesteros Archila cuando fue gerente de la Empresa de Alcantarillado de Santander y busca determinar él y el senador Richard Aguilar fueron beneficiarios del amaño de contratos cuando Aguilar fue gobernador.



Aguilar no se ha pronunciado sobre el tema, pero compartió un trino del abogado Iván Cancino, que señala: "Magnifico trabajo de @jdlaverde9 a pesar de la mordaza que han puesto a la defensa de @RICHARDAGUILARV hemos desvirtuado en donde es, ante la justicia, todas las mentiras que se han dicho para perjudicarlo".

