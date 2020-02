Estas son las normas que autoridades y ciudadanos incumplen a diario

Cada cierto tiempo, los congresistas presentan, dentro de su rendición de cuentas, un consolidado de las normas en las que tuvieron que ver y que fueron aprobadas por el Legislativo. Muchas veces estas leyes se cuentan por docenas. Pero la verdad es que a la hora de su aplicación, las autoridades, pero también el ciudadano de a pie, en algunos casos, no se preocupan mucho por su cumplimiento.

El fenómeno se da, entre otras razones, por el elevado número de proyectos de ley y de actos legislativos que radican los congresistas y por el espíritu ‘reformista’ que existe en algunos de ellos.



“Las leyes, por ejemplo, no cambian el mundo. Algunas veces son más una forma de evasión que un instrumento para la solución de los problemas”, expresó el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, en su libro Siquiera tenemos las palabras.



Hace algunos meses, el profesor de la Universidad de La Sabana Hernán Olano publicó un informe en el que asegura que el 30 por ciento de las normas tramitadas cada año por el Congreso son “inútiles”, entre estas las leyes de honores.



En los últimos siete años se han aprobado más de 100 leyes de este tipo, que buscan, por lo general, exaltar a ciertas personalidades.



El abogado llama la atención sobre estas porque generan un compromiso económico y obligan a la Nación a realizar publicaciones o construir monumentos. Miles de millones de pesos se tienen que destinar para su cumplimiento.



De acuerdo con el informe de Olano, esto se debe a que “existe el problema de medir a los congresistas por el número de proyectos de ley presentados y la cantidad de iniciativas aprobadas”.



Por ejemplo, han pasado 10 años desde que se sancionó la Ley 1257 de 2008, que buscó crear formas de prevención y sanción por la violencia contra la mujer ¿Cuál es el balance? Según cifras consolidadas por ONU Mujeres, a 2019 habían sido asesinadas 12.226 de ellas.



Tampoco ha funcionado la Ley 1335 de 2009, que prohíbe la venta de cigarrillos al menudeo. Actualmente en cualquier esquina de las principales ciudades del país se consigue quién venda uno o dos cigarrillos sueltos.



Lo mismo ocurre con la norma que prohíbe la venta de las bebidas alcohólicas a los menores de edad e impone sanciones a quienes violen esta disposición, la cual, en algunos casos, no se cumple al pide la letra.



El incumplimiento de las normas también aplica en materia de ordenamiento territorial. La Ley 1551 de 2012, sancionada hace ocho años, ordena que se cree una comisión para descentralizar algunas entidades del Estado. En esta comisión debe haber presencia de congresistas, representantes de ministros y de entidades del poder central. Hasta el momento no se ha creado esta instancia.



Y el espíritu ‘reformista’ de algunos también ha llegado hasta la Constitución, la cual ha sufrido, en menos de 30 años, más de 50 reformas.

