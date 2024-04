Norma Hurtado reveló el camino a seguir tras el archivo de la reforma de la salud

La senadora Norma Hurtado, senadora del Partido de la U, fue una de los nueve senadores que apoyaron el archivo de la reforma de la salud. Incluso, fue esta la encargada de justificar ante la Comisión Séptima de Senado la ponencia que hundió el texto de gobierno. En entrevista con EL TIEMPO, la congresista dio su visión frente al archivo y explicó la ruta a seguir para reforma el sistema de salud.

Fue un año y dos meses de trámite fallido de la reforma de la salud. ¿Qué impidió que el texto se aprobara?

Lo que sucedió el miércoles no es otra cosa que el resultado de que el articulado presentado por el gobierno no lograse los consensos. El Gobierno no logró que el pueblo colombiano y los actores del sector salud se identificaran plenamente con el texto que presentó. Hay posturas y puntos que son necesarios para mejorar el sistema de salud colombiano pero definitivamente el texto no resolvía de fondo los problemas estructurales y financieros que hoy tiene el sistema de salud colombiano. Los nueve senadores que firmamos el archivo del proyecto recogimos el sector del país que se hizo presente en las audiencias y en las mesas técnicas y expresó que la reforma no lograba un sistema de salud óptimo para los colombianos.

¿Cuáles fueron los grandes errores del gobierno Petro?

Desde lo político el principal error fue la ausencia de concertación. Desestimaron los conceptos técnicos de unos senadores que queríamos aporta. Además, presentaron una ponencia con las firmas únicamente de la bancada del gobierno y no invitaron a la construcción del articulado a los demás ponentes. Todos esos elementos impidieron la armonía necesaria para esta segunda etapa en el Senado.

El presidente Gustavo Petro durante el Congreso Cafetero. Foto:Ministerio de Agricultura Compartir

¿Cómo ve la actitud con la que asumió el gobierno, que incluso aseguró que lo que era una transición acordada va a ser "de golpe"?

Yo pienso que es la reacción propia del presidente Petro, pues en otras situaciones parecidas ya hemos visto estos gestos. Pero es importante decirles a los colombianos que desde el 2022 se le dijo al Presidente que la propuesta que presentó tenía un camino más fácil de implementación con las herramientas legales ya existentes en el sistema de salud. Sobre todo podía implementar temas como la atención primaria en salud, que es una bandera maravillosa del señor presidente. Esa ley ya existe y es una de las mejores leyes que tiene el sistema de salud colombiano. Lastimosamente no se ha implementado porque no ha contado con la asignación de recursos suficientes para aplicarse en todo el territorio. También hay resoluciones que amparan los equipos básicos en territorios y muchos más puntos de su reforma. No tocaba poner al país y al Congreso en esta discusión. Como Ejecutivo solo se debía ejecutar las leyes y decretos existentes. Ahora toca esperar, porque tengo dudas, pero espero que le vaya bien al Gobierno.

¿Por qué duda de la acción del Gobierno?

Me hace dudar mucho porque vemos unas nuevas metodologías de la Superintendencia y esto ha generado retrasos en los giros directos en las IPS. Todas las dudas que tenemos deben ser prontamente resueltas por el Superintendente de Salud para que puedan fluir los recursos, que es lo que oxigena la red pública.

Hablando de las intervenciones, muchos las asumen como un gesto de retaliación ante el archivo de la reforma. ¿Lo vio así?

No lo veo así porque hemos estado observando desde meses atrás el paso a paso de lo que ha venido haciendo al gobierno. Esto incluye temas como el giro directo en el plan de desarrollo. Ya hay elementos que dejaron plasmados en la ley y eso les permite tener fluidez de recursos para las IPS públicas y privadas. Igualmente hemos visto la conformación de equipos básicos de atención. Hubo una resolución, la 2788, y eso ha sido un paso a paso para llegar a su meta. También vimos cómo en diciembre hubo una toma del 5 por ciento de la UPC. Vimos también el actuar para llegar a la junta directiva de la Nueva EPS a través de Famisanar. Tanto que de forma paralela es que iba caminando el articulado de la reforma mientras se ejecutaban las otras acciones. El gobierno estaba desarrollando su plan B desde antes, como lo dijeron los miembros del gobierno el miércoles. Solo que no tenemos muy claro cómo será ese plan, pero hemos visto el paso a paso. El hundimiento de la reforma no es el argumento para estas acciones, pues las vienen ejecutando desde tiempo atrás.

Bogota abril 3 de 2024. Ministro Luis Fernando Velasco y Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo de salud en la Comisión septima de senado debate a la reforma de la salud. Fotos: Milton Diaz / El Tiempo Foto:Milton Diaz / El Tiempo Compartir

¿Viene una propuesta de ustedes? ¿Qué elementos va a tener?

Lo que estamos haciendo los nueve congresistas que votamos el archivo es que estamos revisando las posturas de todos los actores del sistema de salud que pasaron por la Comisión Séptima. Es importante que el país conozca quién y qué dijo frente a las objeciones al articulado. Debe hacerse este análisis para empezar a proponer. Nunca se ha dicho que el hundimiento de la reforma es para tener una victoria contra el Gobierno, como dijo el presidente Petro, sino que no acompañamos el proyecto debido a que en más de un año de debate el Ejecutivo no generó consensos. Hay una pregunta que nos venimos haciendo hace unos días y es si la ausencia de aval del Ministro de Hacienda implica que no había consenso en el Gobierno frente a la reforma. Tenemos dudas y preguntas, solo pedimos que las intervenciones a las EPS salgan de la mejor manera posible. Tenemos que seguir avanzando con una mirada propositiva para mejorar el sistema de salud colombiano.

¿El archivo de la reforma de la salud también marca el camino para el hundimiento de las otras reformas sociales?

En lo particular, no. Yo tengo una ponencia positiva para la reforma pensional. El miércoles se hundieron las dos ponencias de archivo y lo que hay que dejar claro es que estamos para proponer. Incluso creo que mi propuesta es la mejor, pero es la decisión del gobierno Petro.