¿Por qué no hay consenso para debatir la reforma pensional? Habla Norma Hurtado

La senadora Norma Hurtado, de 'la U', habló con EL TIEMPO sobre el trámite de la reforma pensional en la plenaria del Senado, que continúa esta semana. Dijo que no ha habido diálogo para concertar la iniciativa que, a su juicio, es necesaria para el país.



¿Ha logrado llegar a algún acuerdo a propósito de las diferencias en las ponencias?



No he conversado ni con la señora ministra del Trabajo ni con el director de Colpensiones ni, mucho menos, con el señor ministro de Hacienda. He tenido toda voluntad de diálogo. Nosotros presentamos 17 salvedades a la ponencia en primer debate, eso ocurrió una semana antes del fin de la legislatura y se activaron algunas mesas entre julio y agosto, pero después de eso no hubo comunicación, no hubo diálogo. Continuaba con mis salvedades, que fueron explícitas, claras, contundentes, donde decía que tenía preocupaciones con el umbral de los tres salarios, el fondo del ahorro, el pilar contributivo, la vigencia, algunas modelaciones financieras, un oficio más contundente respecto de la sostenibilidad en el tiempo. Muchas cosas que queríamos dialogar. En diciembre tuve un café con la ministra, pero de diciembre a la fecha, con ninguno de los ministros.



Debate de la reforma pensional en Senado. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Es decir, no es que no se hayan podido poner de acuerdo para concertar el texto, sino que no ha habido el espacio para el consenso...



No se ha dado ese espacio, he tenido toda la voluntad. Siempre me he caracterizado de tener la disposición de construir, de proponer, de sacar adelante procesos. Pero bueno, es un estilo de trabajo, un estilo de gerencia, un estilo de gobierno. Y bueno, llegó la hora de la plenaria y vamos a mirar qué se puede adelantar y qué se puede hacer.



Martha Peralta, ponente del texto oficial, le dijo a EL TIEMPO que si no es la ponencia oficial, votarán negativo el proyecto. ¿No va eso en contravía del acuerdo nacional?



Norma Hurtado, senadora de 'la U'. Foto: Prensa Norma Hurtado

Sí, se habla de un gran acuerdo nacional, de la construcción de unos diálogos. Respeto profundamente a la presidenta de la Comisión VII, pero es una respuesta un poco radical. Ninguna ley llega al Congreso y sale como llegó. Las leyes tienen aporte, tienen transformaciones, se corrigen, tienen participación ciudadana, lo que implica que uno puede replantear esa idea original que ha tenido sin perder la esencia del propósito del Gobierno o del autor de la ley. Yo, por el contrario, siempre creo en el consenso, en el diálogo.

¿Usted cree que si esta reforma se hunde y no se da el debate pierden son los colombianos y no el Gobierno?



Desde el primer día, cuando estuvimos en la coordinación, he expresado que este proyecto de ley es necesario para el país y para los adultos de este país. Es necesario para reducir la extrema pobreza, especialmente con el pilar solidario que toca la vida de los más pobres y más vulnerables. Desde el primer día hemos celebrado las propuestas que tiene para aquellas personas que alguna vez cotizaron, pero que no tienen esperanza y que allí se les brinda una posibilidad de tener una renta vitalicia. Que tenemos que afinar la sostenibilidad, cuánto va a ser esa renta vitalicia, totalmente de acuerdo. Pero también tenemos que actuar con responsabilidad, tenemos que tener bases claras por parte del Ministerio de Hacienda, no pueden ser simplemente narrativas, tienen que ser modelaciones, tienen que ser propuestas, tienen que garantizar el fondo del ahorro. Y le he dicho al Gobierno: preguntar, investigar, analizar no es ser oposición, es ser responsable con los colombianos.



¿Qué la aparta del texto del Gobierno?



El primero es la columna vertebral. El Gobierno propone tres salarios mínimos trasladarlos a Colpensiones y nosotros proponemos 1,5. El Gobierno propone que el fondo del ahorro sea administrado y la secretaría técnica la haga Colpensiones, nosotros proponemos que todo se traslade al Banco de la República. Ellos proponen que se empiece en 2025, nosotros en 2026, cuando Colpensiones se haya fortalecido y que no haya traumatismos en la transición. Adicionalmente, la propuesta está bajo las bases de un escenario económico muy optimista, que habla de porcentajes importantes de recuperación de la economía del país, pero las cifras hoy nos muestran otra cosa. Por eso, venimos proponiendo que el ministro de Hacienda nos exponga de dónde salen estos cálculos tan optimistas porque esa es la base con la que vamos a tomar una decisión para las próximas generaciones. Queremos ser responsables con el futuro de los jóvenes, de los niños.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA