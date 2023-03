Durante la presentación de la reforma política en la Comisión Primera del Senado se presentó una fuerte discusión entre los congresistas Jota Pe Hernández y María José Pizarro.



En un video el Senador de la Alianza Verde dijo: "Es el Pacto Histórico, la senadora María José Pizarro y el senador Alexander López los que se están oponiendo", en el mismo fragmento aparece la representante del Pacto Histórico y defiende su posición.

Es increíble que los únicos que se oponen a que se hunda el adefesio LA REFORMA POLÍTICA sean los dos senadores del PACTO HISTÓRICO María José Pizarro y Alexander López / esta reforma es un atentado a la democracia y los colombianos LA RECHAZAN! pic.twitter.com/pouiLA6pHv — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) March 22, 2023

Minutos después la senadora María José Pizarro respondió mediante Twitter "No tolero que se me pretenda vincular con prácticas que he denunciado. Llegué al Senado a defender los derechos de la gente y el Cambio, a combatir la politiquera. No acepto que el Senador Jota Pe pretenda enlodar mi nombre".



Soy una mujer que defiende sus principios, historia y memoria



No tolero que se me pretenda vincular con prácticas que he denunciado. Llegué al Senado a defender los derechos de la gente y el Cambio, a combatir la politiquera. No acepto que el SenadorJP pretenda enlodar mi nombre pic.twitter.com/yTs3DMBq0A — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) March 22, 2023

La reforma política propuesta por el gobierno de Gustavo Petro ha recibido otras críticas por un artículo que permitiría a los congresistas ser ministros. La iniciativa continúa su debate en la Comisión Primera de Senado.

