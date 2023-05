Después de meses de espera, esta semana será radicada la ponencia de la ley de sometimiento, clave para la 'paz total' impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Así lo confirmó el senador Ariel Ávila en entrevista con EL TIEMPO, quien dijo que el primer debate será el 30 de mayo.

Ávila, además, explicó que no habrá excarcelaciones masivas, no se crean nuevos tribunales y, ante las polémicas, insistió en que no se negociará con narcos.



"Se va a conversar con estructuras que tienen participación en el narcotráfico, sin lugar a dudas, pero que cumplen con unas características. Es decir, estamos hablando de organizaciones de alto impacto, no de delincuentes de una localidad de Bogotá o de una comuna de Medellín", afirmó.



La ponencia se radica hoy o mañana. Ya está decidido. Y el 30, la otra semana, comienza la discusión.

¿Cómo quedó el texto?



Hay que decir que la ley de sometimiento es una muy buena ley. Hicimos ajustes importantes y creo que el Congreso va a apoyarla. Va a haber cambios, obviamente, pero creo que es una ley bastante buena.

¿Sí van a alcanzar los tiempos?



Creo que no vamos a citar a conjuntos. Vamos a ir a comisiones. Sabemos que los tiempos están justos y si perdemos una semana, se acaba esto. Pero sí están los tiempos. A mediados de junio estaría lista.

¿Se necesitará ir a extras?



Hay que ir a extras, las necesitamos para para terminar de batir esta ley.

Para despejar dudas, ¿se va a negociar con narcotraficantes? ¿Qué va a pasar con ellos?



La ley, es una ley de sometimiento a la justicia en cabeza de la Fiscalía. Es decir, ni el Ejecutivo ni el Legislativo negocia. Ese sometimiento a la justicia ya existe de forma individual, se llama el principio de oportunidad. Aquí, lo que se hace es que se vuelve un sometimiento colectivo. Es decir, mucho de lo que está en la ley, diría casi todo, ya está en diferentes partes del Código Penal pero aquí se le da una coherencia. Se va a conversar con estructuras que tienen participación en el narcotráfico, sin lugar a dudas, pero que cumplen con unas características. Es decir, estamos hablando de organizaciones de alto impacto, no de delincuentes de una localidad de Bogotá o de una comuna de Medellín. Esa gente no entra, ni las redes de robo de celular. Esto es para organizaciones criminales de alto impacto. Lo que hay en la ley ya lo hemos tenido en Justicia y Paz, que fue mucho más benévola. Nuestra ley es mucho más dura.

El fiscal Francisco Barbosa ha sido muy crítico con la ley Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

El fiscal general Francisco Barbosa ha sido muy crítico con la ley. Ha trascendido que ya se habrían acogido sus reparos. ¿Qué ha dicho el Fiscal sobre estas últimas versiones de la ponencia?



Como el Fiscal ha estado en el debate con el Presidente, no ha habido últimas versiones del fiscal. Nosotros asumimos, revisamos los comentarios, hemos incluido casi todo. Esperamos que él cumpla su palabra de que si se incluían sus comentarios él apoyaba. Insisto creo que es una muy buena ley y se acogieron los comentarios del Consejo de Política Criminal.

¿Cuáles son las claves de esta ley?



Creo que cuatro claves cuatro pilares de esta ley. Primer pilar: no hay nuevos tribunales, no hay nuevos procedimientos y no hay nuevas cortes. Es decir, todos esos fantasmas de una nueva JEP no existen. Lo que hay es justicia ordinaria y una sustitución de la pena. Si el criminal se acoge, recibe una rebaja de la pena. Segundo Pilar: no hay excarcelaciones masivas. La gente que está en cárcel tiene que cumplir no de seis a ocho años de cárcel, tiene que cumplir 10. Después de esos 10, debe de esperar un año o año y medio mientras se firma el acto individual que es sometimiento y después ahí viene un año de la Fiscalía verificando que el personaje ayudó a desmantelar organizaciones criminales. Borramos el fantasma de los excarcelamientos masivos. Tercer Pilar: no hay reconocimiento político ni agenda política. Nada de eso. Y la cuarta premisa es que el tratado de extradición no se toca.

Básicamente son figuras que ya tenemos en nuestra ley, ¿porque entonces tanta resistencia alrededor de este proyecto?



Creo que son dos cosas: hay mucha gente ignorante que opina lo que no sabe, hay gente en la posición de campaña política, que es normal. Y hay unos mentirosos compulsivos como el Fiscal General de la Nación, que es un saboteador y mentiroso compulsivo. Es un mentiroso compulsivo y es un tipo que solo obstruye la justicia en este país.

Y el 30, la otra semana, comienza la discusión en el Congreso. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Frente a la radicación del texto original y a lo que van a radicar, ¿cuáles son los grandes cambios?



Entre la radiación de la vez pasada y este, hay tres grandes cambios: se deja claro que no va a haber excarcelaciones masivas, se amplían tiempos procesales para darle garantías a la Fiscalía de que puedo investigar con más tiempo y lo tercero es que se especificó que nadie va a recibir principio de oportunidad derivado a los delitos graves. Todo eso ya estaba digo yo, pero se reforzó.

¿Usted cree que los grandes grupos criminales, como el 'clan del Golfo', cuyos abogados han salido a decir que la ley no es lo prometieron tiene voluntad de someterse?



Ellos están muy disgustado con este proyecto de ley pero era normal. A ellos lo único que les interesa es que no los persigan ni los encarcelen. Pero eso no va a pasar. Esta ley es lo suficientemente fuerte y generosa a la vez. Espero que desde el otro año comencemos procesos de sometimiento.

¿El Congreso va a acompañar el proyecto?



Tengo la esperanza de que sí.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

