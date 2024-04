‘No más irrespeto por nuestras instituciones’: Iván Name, presidente del Senado

El senador Iván Name y el presidente Gustavo Petro han sostenido varios enfrentamientos por la decisión de la Comisión VII del Senado de archivar la reforma de la salud. Name ha pedido respeto al jefe de Estado, quien insinuó que el hundimiento del proyecto se dio por influencia de los dueños de las EPS.

En entrevista con EL TIEMPO, Name hace un llamado al respeto y dice que está dando garantías para el debate.

“El levantamiento de la sesión es un hecho político, con las palabras no fue posible el entendimiento con el presidente Petro, entonces era hora de que hablaran los hechos políticos. No podemos aceptar el irrespeto por la institución del Congreso, no lo acepto”, dijo el jefe del Legislativo.

Causó polémica su decisión de levantar la plenaria del miércoles, cuando se esperaba avanzar en la discusión de la reforma pensional. ¿Por qué decidió hacerlo?

Desde mi elección como presidente del Congreso lo dije de manera clara y enfática: no acepto irrespeto por la institución del Congreso de la República ni de sus miembros, venga de donde viniere. Desde entonces, de manera sistemática, reiterada, repetitiva y acrecentada, el Presidente de la República ha enfilado ataques e irrespeto. A cada irrespeto contesté de manera respetuosa, pero enérgica, pero los ataques no cesaron.

¿Cómo entender ese levantamiento de la sesión, que fue muy criticado por el Presidente?

El levantamiento de la sesión es un hecho político, con las palabras no fue posible el entendimiento con el presidente Petro, entonces era hora de que hablaran los hechos políticos. No podemos aceptar el irrespeto por la institución del Congreso, no lo acepto.

Pero, senador Name, esa decisión, en todo caso, no significa que no vaya a darles trámite a las reformas y una parálisis de la agenda del Gobierno... ¿Es correcto?

Eso es lo que han querido hacer ver algunos, y en el Senado no hemos hecho sino estudiar, debatir y tramitar la agenda legislativa, donde están las llamadas reformas. Sesionamos hasta en Semana Santa, lo que no había pasado nunca en la historia del Congreso. Se le han dado todas las garantías al Gobierno y sus bancadas. Si computa el tiempo que ha presidido la plenaria la vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, de la bancada del gobierno, se encontrará seguramente que es más que el que yo la he presidido. No es cierto que no se hayan tramitado, se estén tramitando, o que se vaya a dejar de tramitar algo.

¿Cuál es el llamado que usted, como presidente del Congreso de la República, hace a la Casa de Nariño para no profundizar más en una crisis institucional que no le conviene el país?

El llamado es sencillo: no más irrespeto por nuestras instituciones. No tolero ni toleraré el irrespeto por nuestras instituciones, incluyendo la institución del Presidente de la República. Cuando han irrespetado internacionalmente al Presidente de los colombianos he sido el primero en repudiarlo. Esos son hechos.

¿Cómo está su relación con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, viejo conocido del Senado?

Con Velasco es una relación como tiene que ser, institucional.

Con el presidente de la Cámara de Representantes, el parlamentario del Partido Liberal Andrés Calle, hubo un cruce de mensajes. ¿Han hablado? ¿En qué estado está esa relación?

Yo no tengo ninguna desavenencia con el presidente de la Cámara. Cuando hemos tenido que trabajar conjuntamente lo hemos hecho. He procurado hacer caso omiso a sus mensajes desobligantes.

¿Usted ha vuelto a hablar con el presidente Gustavo Petro? ¿Hace cuánto no tiene una comunicación directa con el mandatario?

Solamente me he reunido con Petro una vez, por invitación suya al palacio presidencial, y fíjese que en esa única oportunidad se lo dije claramente: tendrá todas las garantías, pero no ataque ni deslegitime al Congreso; de lo contrario, encontrará en mí a su principal defensor. Eso es lo que he cumplido.

Presidente Name, ¿cree que se pueda llegar a un acuerdo alrededor de la reforma pensional en Senado? ¿Cómo ve usted el ambiente?

Yo he sido prudente en no pronunciar mi posición personal sobre ninguna iniciativa, para no dar a entender que esa sea la posición del Senado. Pero los hechos son claros, había 4 ponencias, 2 de archivo, y ambas han sido negadas, eso ya orienta sobre la posición del Senado. Fíjese que tan no es cierto que no haya habido debate que ya se evacuaron la mitad de las ponencias.

A propósito de reformas, algunos sectores pensaron que usted iba a enredar la apelación del hundimiento de la reforma de la salud, pero ya nombró la subcomisión y le dio ocho días para presentar informe a la plenaria sobre si la reforma debe revivir o si el archivo es definitivo...

Ese no es mi carácter, yo no enredo cosas ni trámites ni procedimientos, lo he demostrado permanentemente. Ese no es un proceder adecuado y yo no me presto para eso. La ley determina los procedimientos, yo lo que hice fue cumplir la ley, y lo hice, como me caracterizo, acudiendo a las instituciones del Senado, por eso quienes hacen parte de la comisión accidental son las máximas autoridades de la Corporación, los presidentes de las Comisiones constitucionales permanentes, ¿qué puede ser más garantista que eso?

Finalmente, presidente Iván Name, ¿cuál es el camino para fortalecer la colaboración armónica, como lo indica la Constitución?

El camino es y siempre ha sido uno, muy sencillo, el trato respetuoso. Mientras haya respeto habrá armonía.

