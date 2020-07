El enredo del proyecto de María del Rosario Guerra para limitar aborto

Este 20 de julio, al inicio del periodo legislativo, los congresistas presentaron la lista de proyectos de su agenda legislativa para el nuevo periodo. Entre ellos, la senadora del partido Centro Democrático María del Rosario Guerra, quien, a través de un comunicado, informó que en los próximos días radicaría, entre otros proyectos, la ‘Ley Juanse’.

A través de este comunicado, la senadora presentó sus propuestas de proyectos de ley.

Publicado por María del Rosario Guerra en & nbsp; lunes, 20 de julio de 2020

Este miércoles 22 de julio, la senadora afirmó que no ha radicado en el Congreso ningún proyecto de ley sobre temas relacionados con el aborto.



“Desde el año pasado anuncié que seguiría trabajando férreamente por defender el derecho a la vida del no nacido, así como por buscar caminos que permitan escuchar al padre del bebé en gestación, siempre que no haya sido concebido como resultado del reprochable crimen de una violación”, afirmó la senadora.



(Lea también: ¿Qué busca la propuesta para regular la marihuana en Colombia?)



Guerra agregó que se basó en el “caso de Juan Sebastián, el bebé de siete meses de gestación que fue abortado en la ciudad de Popayán porque la madre alegó problemas psicológicos; esto sin tener en cuenta la decisión del padre de querer su nacimiento y hacerse cargo de él con amor y responsabilidad”.

#ATENCIÓN 🚨



Comunicado a la opinión pública👇 pic.twitter.com/lMKlToLDSp — María del Rosario Guerra (@charoguerra) July 22, 2020

En efecto, el nombre que le dieron a esta ley surge de un caso que ocurrió en Popayán en febrero de este año, en el que una mujer embarazada decidió abortar bajo la causal de afectaciones a su salud mental a raíz del embarazo, causal que está cobijada en la sentencia C3-55 de 2006, por la cual se permite el aborto en tres casos específicos: cuando el embarazo constituya un peligro para la vida de la madre, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y en caso de que el embarazo sea producto de una violación sexual.



(Le puede interesar: ‘La propuesta pretende que un tercero decida en nuestros cuerpos’)



El caso tuvo gran cubrimiento mediático porque Juan Pablo Medina, expareja de la mujer, quiso evitar el procedimiento e hizo varias manifestaciones frente al centro médico y dio declaraciones en varios medios de comunicación alegando no estar de acuerdo con el procedimiento. En medio de las manifestaciones, Medina aseguró que él habría llamado al niño no nacido Juan Sebastián.



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET