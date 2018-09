Así están las apuestas en el Congreso para aumentar el IVA

Incrementar el porcentaje del IVA o extenderlo a toda la canasta familiar son dos propuestas que hoy parecen tener muy poco ambiente para que sean aprobadas en el Congreso. Parlamentarios consultados se oponen a cualquiera de estas posibilidades.

“Nosotros ya votamos en contra del aumento al 19 por ciento en el pasado gobierno, porque creemos que ha afectado las ventas, y el consumo. Somos partidarios, por el contrario, de que se baje porque ha reprimido la economía”, dijo la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde.



Su colega Fabio Amín, del Partido Liberal, dijo que ninguno de los 14 senadores de su colectividad “apoyaría un incremento en la tarifa, ni mucho menos ponerle IVA a la canasta familiar. Tenemos absoluta claridad en esa posición”, consideró.



Para el representante Germán Navas, del Polo., “todo lo que sea aliviarle las cargas tributarias a los colombianos se debe hacer”. Para él, la plata de nuestros impuestos se “dilapida” en toda clase de cosas innecesarias. “Yo votaría afirmativo a eso que le baje el IVA a todo”, anunció



José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, dijo que en su partido consideran que aumentar el IVA tiene un efecto recesivo y “por eso nosotros no solo vamos a insistir en rebajar los impuestos sino en reducir los gastos”.



El senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, coincidió en que su partido no va a apoyar “que se extienda el IVA a la canasta familiar por la regresividad del impuesto y porque afecta el ingreso de los colombianos”



Dijo que van a insistir en que se debe mejorar el recaudo y la lucha contra la corrupción y el contrabando.



El senador conservador Juan Diego Gómez dijo que tras la referencia que hizo el expresidente Uribe, en el debate de esta semana contra el Ministro Hacienda, prácticamente quedó despachado el tema del IVA en la canasta familiar. “Si bien no se ha tomado una determinación de bancada, todo va muy encaminado a no apoyar la generalización del IVA”, dijo.



