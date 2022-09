El Centro Democrático dice que en las autoras se debe evitar imponer ideologías a los estudiantes. Por este motivo, ante la Secretaría general del Senado de la República, los senadores del Centro Democrático Paloma Valencia y Alirio Barrera, junto con el representante Miguel Polo Polo, radicaron un proyecto de ley que busca evitar que haya adoctrinamiento en estos espacios académicos.(Álvaro Uribe: 'Las invasiones de tierras son caminos de más violencia')

El propósito de esta iniciativa, dicen los legisladores, es evitar que, por ejemplo, informes como el de la Comisión de la Verdad sean llevados a los estudiantes sin la autorización de los padres.



"Hoy comienza la transformación de la educación colombiana. Vamos a crear los bonos escolares para que los padres de familia puedan decidir si colocan a sus niños en colegios públicos o privados. Tambien vamos a prohibir el adoctrinamiento político en las aulas de clases", dijo la senadora Paloma Valencia.



“Este proyecto de ‘No al adoctrinamiento’ exige un límite a la libertad de cátedra. Usted puede enseñar una afiliación política, con la autorización de los padres y con la obligatoriedad de que no solamente va a enseñar una doctrina política, sino que dará espacio en su clase, para que todas las vertientes políticas puedan ser explicadas y entendidas por los estudiantes. Esta es la manera de defender la democracia”, argumentó ella.



(El video con el cual Gustavo Bolívar llama 'racista' al rey Carlos III)



Por su parte, el congresista Miguel Polo Polo contó su propia experiencia para justificar el proyecto: “Vengo de educación pública y sé cómo los profesores han adoctrinado durante mucho tiempo a jóvenes para que abracen las ideas de izquierda y no puede seguir siendo así. Hay que poner límites”.



Hasta ahora, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, ha dicho que el informe de la Comisión de la Verdad llega a las instituciones educativas con el objetivo de acercar a los estudiantes a conocer la historia de las tantas décadas que Colombia ha estado en conflicto.



“Conocer nuestro pasado, hurgar en nuestras historias, incluso en las más problemáticas, incluso enfrentar las verdades incómodas es fundamental para la reconciliación de nuestro país. Este 12 de agosto, las escuelas de nuestro país recibirán el legado de la Comisión de la Verdad. Invito a los encargados, a todos los rectores, a inscribir su institución en este enlace. Y recuerden este 12 de agosto las escuelas y colegios de nuestro país abrazan la verdad”, indicó Gaviria recientemente.



Tanto él, como la alcaldesa Claudia López, han dicho que en el caso del Informe se comparte en las aulas con la debida autorización de los padres.



Para Paloma Valencia, por su parte, en caso de aprobarse su iniciativa “no se podría enseñar el informe de la Comisión sin presentarse también los informes de los otros sectores, una versión de las Fuerzas Armadas, ojalá de los empresarios; versiones que permitan el diálogo democrático, para que no se impongan ideas políticas como verdades”.



POLÍTICA

Más noticias