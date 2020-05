Nieto reta a Cepeda a que muestre las pruebas de sus acusaciones

El senador Iván Cepeda, del Polo, anunció que sectores de izquierda van a denunciar ante organismos internacionales al exprecandidato presidencial del Centro Democrático Rafael Nieto, y a nueve militares, por su presunta vinculación a las chuzadas del Ejército.



Ante esto, Nieto aseguró que dichas afirmaciones tienen es un cariz político, pues Cepeda no tiene ninguna prueba, pues nada de lo que está diciendo es verdad. Dijo que lo que busca es enlodar su nombre y el del Centro Democrático y que por ello contrató un abogado para que adopte medidas judiciales contra el congresista de izquierda.

¿Qué responde al anuncio del senador Iván Cepeda de qué lo va a denunciar a usted?



Estoy esperando que haga el denuncio. Le he pedido públicamente que muestre una sola prueba que respalde su acusación. No la va mostrar y no la va mostrar porque no la tiene y no la tiene porque lo que dice es falso, no es verdad.



¿Qué cree que está buscando el senador Cepeda con esto?



Lo que busca Cepeda es enlodar a las Fuerzas Militares, enlodarme a mí personalmente, porque defiendo a las Fuerzas Militares y a través mío enlodar al Centro Democrático como partido de gobierno, para sostener que había unas acciones ilegales por parte de la Fuerza Pública que iban destinadas al partido de gobierno. Esa es claramente su intención, pero no hay ningún sustento de semejante acusación.



¿De dónde cree que Cepeda saca esto?



Lo hace, y lo dijo ayer en la audiencia de la Comisión Segunda del Senado, con base en un chisme que echó Noticias Uno hace cinco meses. Literalmente así, Noticias Uno dijo que había recibido la versión de que yo era el destinatario de la información de las supuestas chuzadas de la inteligencia del Ejército. El noticiero no dice quien le dio esa versión y su directora puso un trino diciendo públicamente que tenían la versión y nada más, y que no tenían una prueba distinta. Y es con base en eso, que es un chisme, es que Cepeda se lanza hacer semejante afirmación



¿Para usted es una acusación basada en un chisme?



No hay la menor duda que es poco serio, además es irresponsable y en mi opinión claramente contrario a la ley, pero su intención política lo ciega y detrás de ella mueve estas afirmaciones. Yo de nuevo lo desafío a que presente las pruebas, a que me denuncie

¿Sabe si ya hay una acusación formal?



No ha habido acusación formal. Pero, además, en este caso concreto sería un delito que sería conocido de oficio, entonces se pueden hacer públicas las pruebas, no hay ninguna dificultad. En este momento no hay proceso ni reserva sumarial, que diga públicamente cuáles son las pruebas que tiene, no tiene ninguna y no las va a presentar porque no existen.



¿Y entonces qué se puede esperar?



Lo que va a salir a decir es que él supo por Noticias Uno.



¿Jurídicamente usted qué va a hacer?



Ya le entregué poder a Juan David Rivera para que estudie todas las acciones legales que sean pertinentes contra Iván Cepeda.

¿Y por qué termina usted metido en este asunto?



Porque la izquierda y en su momento Semana querían mostrar que la información que pudiera haber salido del Ejército tenía como destino al partido de gobierno y de alguna manera el gobierno mismo. Para poder hacer eso necesitaban encontrar a alguien del Centro Democrático que pudieran usar como puente entre el partido de gobierno y las Fuerzas Militares y como yo he sido durante muchísimos años desde asesor del Ministerio de Defensa, del Comando General y he tenido las mejores relaciones con la Policía y las Fuerzas Militares, desde hace 30 años; probablemente encontraron que el más pertinente para hacerle esa acusación era yo, pero no hay prueba ninguna, porque los hechos nunca ocurrieron.



¿Qué papel juega usted hoy en el Centro Democrático?



Ninguno, yo soy sólo un militante del Centro Democrático y nada más.



¿Qué posibilidad hay de qué lo estén viendo con cara de candidato presidencial?



Muy probablemente. Pero, como saben que no me les arrugo, que los enfrento y además represento todo lo que ellos no quieren, una posición de centro derecha firme, una cercanía y una defensa de las Fuerzas Militares y Policía, un ataque frontal a la izquierda radical y a la izquierda armada y una posición que no admite una fisura en contra del narcotráfico; pues evidentemente soy una figura para atacar.



¿Pero ese discurso que usted está echando me suena aspiración presidencial?



No, yo no soy un candidato presidencial y no soy aspirante presidencial. Me parece que con un gobierno que va a cumplir dos años cualquier aspiración presidencial es prematura.



Echarse al agua en este momento es claramente inoportuno y me parece que distrae pues las preocupaciones de los colombianos están ahí en la pandemia y en la economía y no en las aspiraciones presidenciales



Entonces por ahora sus prioridades resolver lo del senador Cepeda…



Estoy esperando que Cepeda aparezca y ponga la denuncia y muestre alguna de las supuestas pruebas que pueda tener. Él mismo ha dicho que no las tiene, que simplemente se basa en lo que dijo Noticias Uno. Aquí estoy esperando que lo haga.



Política