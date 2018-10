¿Cómo se cocinó la negativa del Senado a la moción a Carrasquilla?

La plenaria del Senado confirmó este martes la decisión de la mesa directiva de no realizar la moción de censura contra el ministró de Hacienda, Alberto Carrasquilla.



En menos de quince minutos y en medio de una accidentada discusión, que incluyó gritos y pupitrazos, la plenaria del Senado confirmó en la noche de este martes la decisión de no realizar la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y dejó su futuro en manos de la Cámara de Representantes.

La decisión significa que el recurso no se podrá hacer en esta corporación, pero todavía no es claro si en la Cámara, donde está citada una moción de censura contra el funcionario para este miércoles, pueda hacerse.

Perdimos. Negada la apelación en plenaria de senado, para permitir hacer aquí el debate de #MociónDeCensura al ministro Carrasquilla.



62-23 negada la apelación pic.twitter.com/s4tTPxY3M6 — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) 23 de octubre de 2018

La votación fue relativamente cómoda para los defensores del funcionario: 62 votos por negar la realización del recurso sancionatorio y 24 por el sí.



Fue una votación, prácticamente, entre los opositores al gobierno y el resto de los partidos políticos.



El ministro Carrasquilla ha sido señalado por sus críticos de haber supuestamente aprovechado una figura llamada los bonos de agua para “enriquecerse” valiéndose de su posición como Ministro de Hacienda entre 2003 y 2007, en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe.



En ese momento se comenzó a impulsar una serie de reformas legales que permitieron que los municipios accedieran a los bonos de agua para la realización de obras de agua y saneamiento básico.



Los cuestionamientos giran en torno a que Carrasquilla habría aprovechado su posición privilegiada para impulsar esos cambios normativos y, una vez producidos, participó en una empresa que tramitó recursos para las poblaciones con tasas de interés que, según los críticos del funcionario, los "empobrecieron".

A todo esto el Ministro ha respondido en el Congreso, especialmente en un debate de control político realizado el pasado 18 de septiembre, y ha negado su favorecimiento en esa transacción.



Ante estos hechos, el senador por el Polo Jorge Enrique Robledo presentó una petición de moción de censura en el Senado, la cual había sido negada, en una primera decisión, por la mesa directiva de la corporación. Robledo apeló esto y se terminó resolviendo en la noche de este martes.



Las mayorías que respaldaron a Carrasquilla en el Senado fueron una muestra de que los senadores creen en sus explicaciones, pero también fueron producto de varias críticas que lanzó la oposición a la reforma política, la cual estaba debatiéndose antes de que se abordara el tema de la moción.



Diferentes voces de los partidos opositores cuestionaron duramente que esa iniciativa, la reforma política, vaya a acabar con la corrupción y elimine las malas prácticas en las elecciones en Colombia.



El ponente de la reforma política, el senador Roy Barreras, cuestionó el hecho de que sectores de la oposición hayan dicho una “sarta de mentiras” sobre el proyecto y luego hayan pedido cambiar la discusión de la iniciativa para abordar la moción de censura contra Carrasquilla.



“Aquí se les dijo a los colombianos que esa reforma política solo buscaba el transfuguismo, como si las listas cerradas no fueran eje de la iniciativa”, afirmó Barreras.



Su colega, el liberal Luis Fernando Velasco, afirmó que “no era leal con el debate” que después de las “fuertes críticas” contra la reforma política no hubiera el espacio para “responder” por parte de los partidos políticos que sí apoyan ese proyecto, sino que se pidiera resolver el tema de Carrasquilla.



Superadas estas intervenciones, el Senado procedió a hacer dos votaciones sobre la moción de censura: primero decidir si se autorizaba o no la modificación del orden del día para votar su procedencia. Y luego otra en la que se pronunció sobre la realización de la misma.

Senadores como Fabio Amín (Liberal) y David Barguil (Conservador) impulsaron de manera pública a sus colegas a negar la modificación del orden del día que pedía la oposición, pero al parecer varios cayeron en cuenta de la conveniencia de aprobar el cambio en la agenda para luego negar la posibilidad el recurso contra el Ministro.



Al final, el Senado aprobó, por 72 votos por el sí y 8 por el no modificar el orden del día, pero a la hora de votar la proposición que pedía hacer la moción de censura a Carrasquilla las cargas se invirtieron y la votación fue de 62 votos por no permitir el recurso contra el funcionario y 24 por sí hacerlo.



Superado el tema de Carrasquilla, el Senado volvió a la calma y se retomó la discusión de la reforma política, la cual atraviesa su segundo de ocho debates en esa corporación.



Así las cosas, el tema parece haber quedado en manos de la Cámara de Representantes, la cual tiene citado el debate de moción de censura al Ministro para este miércoles.

