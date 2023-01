Hace unas semanas, el diputado de Atlántico Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, aseguró que el Pacto Histórico se equivocó al armar las listas para Congreso de la República en ese departamento.



"Quiero decirlo porque me nace: creo profundamente por lo menos aquí, en el Atlántico, que nos equivocamos en las elecciones del Congreso. Yo hago un 'mea culpa'", aseveró el diputado a mediados de diciembre del 2023.



Esta declaración causó polémica y algunos sectores, especialmente el hoy exsenador Gustavo Bolívar, aseguraron que el comentario del hijo mayor del jefe de Estado iban dirigidas al representante a la Cámara Agmeth Escaf, quien es cercano a la primera dama, Verónica Alcócer.



En su momento, el congresista dijo en una entrevista con EL TIEMPO que Nicolás es su amigo, con quien está trabajando para sacar adelante el proyecto del Pacto en Atlántico y Caribe.

Y sobre su pronunciamiento, cree que "ahí hizo muy abierto el comentario. En Atlántico solo hay un representante y un senador por el Pacto. En mi caso, es de dominio público que con el senador Pedro Flórez tengo mis diferencias y esperamos que en el corto tiempo podamos superarlas y sacar adelante el proyecto. Creo que Nicolás abrió demasiado el debate. Lo más incómodo de esto es que otros, con base en lo que dijo Nicolás, empiecen a desprestigiar, simplemente porque sus pretensiones no fueron las ganadoras en las elecciones".



Y esa buena relación fue confirmada este lunes por Escaf, cuando este lunes publicó una foto en su cuenta de Twitter con el hijo del jefe de Estado.



"En el Atlántico el pueblo debe estar seguro de que cuenta 100 por ciento con su diputado y su representante del Pacto Histórico. Estamos unidos y trabajando de la mano para consolidarnos en las regionales, la única manera de lograr que el proyecto del cambio se concrete en esta tierra", aseveró el congresista en la publicación.



