El diputado del Atlántico, Nicolás Petro, quien también es hijo del presidente Gustavo Petro, le envío un duro mensaje a algunos miembros del Pacto Histórico en una alocución que hizo en Barranquilla.



"Quiero decirlo porque me nace: creo profundamente por lo menos aquí, en el Atlántico, que nos equivocamos en las elecciones del Congreso. Yo hago un 'mea culpa'", empezó diciendo el diputado.



Luego explicó que dejaron a un lado a personas que estuvieron desde siempre en "esta lucha y merecían tener un lugar en el Congreso". Es así como Nicolás Petro reconoció que se equivocaron eligiendo a los candidatos que integraron las listas para los comicios legislativos en representación del Atlántico.



Frente a esta elección, el diputado dijo que la tomarán como una experiencia para que "en el 2023 no incurran en el mismo error cuando presenten a los aspirantes a la Alcaldía, Gobernación, Concejo y Asamblea".



"No nos vamos a dejar imponer candidaturas. No vamos a permitir que lleguen personas sin liderazgos, personas que si no las encontramos en la esquina ni nos reconocen", aseveró el diputado.



Nicolás Petro agregó que el problema recayó en haber elegido líderes que no tienen trabajo político y que no han hecho labor social. "Ellos son los que llegaron de paracaídas y hoy están haciendo acuerdos debajo de la mesa con los Char. Se reúnen a puerta cerrada con Alejandro Char", criticó.

La respuesta de Gustavo Bolívar

Aunque el diputado del Atlántico no cuestionó a todos los integrantes del Pacto Histórico que hoy integran la bancada legislativa, sí evidenció una fragmentación en lo que refiere a los delegados por el Atlántico que hacen parte de esta corporación.



Por eso, envío un mensaje contundente a este sector político para que no se vuelvan a dar este tipo de decisiones. "Solo hacen que personas lleguen en paracaídas", sentenció el diputado.



Así las cosas, el senador Gustavo Bolívar reaccionó al mensaje de Nicolás Petro y le dijo que estaba de acuerdo. "Esas personas desprestigian las listas", aseguró.

MEA CULPA

Nicolás Petro acepta equivocación en escogencia de congresistas del Pacto Histórico por Atlántico. “Llegaron en paracaídas y hoy hacen acuerdos por debajo de la mesa con Char”.

“No más imposiciones”

De acuerdo, desprestigian las listas cerradas.https://t.co/wzS7DrWuR5 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 20, 2022

“Llegaron en paracaídas y hoy hacen acuerdos por debajo de la mesa con Char. No más imposiciones”, concluyó el senador a través de su cuenta de Twitter.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA