Néstor H. Martínez espera notificación de archivo de investigación

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó este miércoles una indagación preliminar contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez por el caso de Odebrecht, luego de que los congresistas votaran siete a favor y dos en contra.

Esto se da tras una denuncia interpuesta por el senador Jorge Enrique Robledo por las actuaciones de Martínez durante su paso por la Fiscalía General de la Nación, en relación con el caso de corrupción de la empresa brasilera Odebrecht.



Al respecto, Martínez le aseguró a EL TIEMPO que no ha sido notificado aún.



"Ese proceso corresponde a cerca de diez denuncias penales que obsesivamente me metió Robledo. Ojala podamos conocer la providencia", sentenció el exfiscal.



A ello agregó que "por sus señalamientos falsos, Robledo tiene una denuncia penal en la Corte, que marcha muy bien, de la que ha querido escapar con una tutela que ya perdió dos veces en la misma Corte Suprema".



Hay que recordar que la semana pasada la Comisión también archivó el expediente contra el expresidente Juan Manuel Santos por el escándalo de Odebrecht.



En ese caso, después de la indagación preliminar, los congresistas señalaron que “no existe elemento material probatorio que permita establecer algún nexo causal entre el señor Bernardo Miguel Elías Vidal y el ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht a la campaña Presidencial del Dr. Juan Manuel Santos Calderón del año 2014, así como tampoco a la campaña del Plebiscito del año 2016”.

