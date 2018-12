Ministra del Interior fue abucheada en Plenaria de la Cámara

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no la pasó bien en la noche de este miércoles en la plenaria de la Cámara. En medio de la discusión de la prórroga a la ley de orden público, la jefe de la cartera política pidió la palabra para hacer claridad sobre un artículo, pero por poco no puede culminar su intervención debido a que hubo abucheos de parte de la oposición.

La ley de orden público es la que le da facultades al Presidente de la República para adelantar procesos de paz y le entrega otras herramientas en materia de seguridad.



Uno de los artículos más polémicos es el que crea las llamadas zonas de intervención especial, que buscan que el Estado pueda llegar a las regiones, pero voces de la oposición han dicho que esto puede afectar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), contemplados en el acuerdo de La Habana. Fue este punto la manzana de la discordia.

Para hacer claridad sobre el tema, Gutiérrez pidió la palabra y dijo que "ese punto" ya había sido aclarado en el anterior debate de este proyecto y lanzó la frase de la polémica: "No es con mentiras como se construye la paz de Colombia".



La ministra hacía referencia, además, a una afirmación que se había hecho el lunes anterior respecto a que el Gobierno había engavetado 24 proyectos anticorrupción, lo cual, según dijo, "no es cierto"



De inmediato la oposición ripostó y hubo abucheos y quejas mientras la ministra intervenía. Gutiérrez tuvo que parar su intervención mientras la presidencia de la Cámara llamaba al orden.



Al final pudo terminar su idea, pero los sectores de oposición pidieron réplicas, al considerar que con esa frase se estaba refiriendo a ellos.



Valga aclarar que este tipo de manifestaciones se dan en algunas ocasiones en el recinto del Legislativo, especialmente entre partidos de gobierno y la oposición, pero muy rara vez pasan a mayores y es aún más extraño que quien sea objeto de esto sea un miembro del gabinete.



La ministra del Interior no la ha tenido fácil a la hora de sacar adelante la agenda legislativa del Gobierno. En varias ocasiones ha sido confrontada por congresistas, especialmente de la oposición, especialmente por los temas anticorrupción.

Uno de los episodios más duros lo vivió la jefe de la cartera política en la discusión del proyecto que congelaba el salario de los congresistas. Allí prácticamente todas las bancadas le pidieron retirar la iniciativa y acusaron el Gobierno de ser culpable del inminente hundimiento de esa reforma.



Después del incidente, Gutiérrez tomó varias veces la palabra para hacer claridades y la plenaria la escuchó pacientemente.



La prórroga a la llamada ley de orden público tiene trámite prioritario en el Congreso, puede debe ser aprobada antes del 18 de diciembre, cuando vence la actual ley.



