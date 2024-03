Name: 'Se equivocan los que creen que nos van a demoler la república y la democracia'

El presidente del Congreso, el senador Iván Name, cuestionó duramente este lunes 18 de marzo en la sesión plenaria del Senado la idea del presidente Gustavo Petro de promover una asamblea nacional constituyente.

"El señor presidente de Colombia habló, literalmente, de un golpe de mando institucional. No se trata de interpretaciones doctrinarias. No tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del Presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso. A la democracia porque desconocer la institucionalidad, en primer término, es ir contra ella. Y el Congreso porque ha sido muy claro de manera equivocada, errática y desvariada que el señor Presidente plantee una asamblea nacional constituyente por la vía de los cabildos y de los comités, y no por la vía de la de la Constitución que prescribe un camino definido y expreso. Traiga aquí, señor Presidente, la ley que convocaría a una asamblea nacional constituyente, como es el mandato constitucional", dijo Name.

Compartir Gustavo Petro en entrevista con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO

El presidente del Congreso, además, le dijo al presidente Petro que él, cuando ganó la Presidencia en 2022, recibió un mandato que debe respetar.

"Aquí hay un Congreso con prestigio, señor Presidente (...). Somos hombres del Congreso, aquí se levantó su voz, aquí se construyó su prestigio y ahora a este Congreso le viene a colgar usted una corona de flores en un disparatado reportaje porque no tiene otro nombre la forma como usted le habla al país y a este Congreso. Este Congreso se ha aplicado a estudiar las reformas, pero pretender que son el depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia. Pensó, usted, que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar que representamos tan legítimamente, como usted, la democracia y la sociedad y la nación", añadió Name.

Y dijo, de manera enfática, que el Presidente no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo, porque ya arrancó la campaña, según él. E insistió en que para una democracia es inconveniente tener a un presidente en campaña.

"Esperamos la vía de las instituciones para tramitar las ideas", agregó.

"Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un Gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar. Esa tradición de esta democracia que representamos se confunde con los honores de quienes tienen las armas de Colombia y están al servicio de la nación y la democracia", remató el senador Name.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA