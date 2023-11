Name pide respeto por el Congreso y le recomienda al Gobierno una 'actitud serena'

El presidente del Senado, Iván Name, en la mañana de este miércoles entregó algunas declaraciones sobre la agenda legislativa y los recientes pronunciamientos del Gobierno Nacional.



Name indicó: "Estamos a dos semanas de cerrar y no resultan los tiempos suficientes". Por lo anterior, manifestó que es probable que el debate de reformas como la pensional y laboral no se lleve a cabo este año, sino en febrero, cuando el Congreso retoma sus sesiones.



También indicó que las discusiones no deben ser apresuradas. Dijo que es necesario "un debate profundo y nutrido. Colombia lleva 30 años. No tiene que ser de una manera apresurada. Lo que vamos a decidir es el porvenir de las próximas décadas".

Iván Name, senador colombiano. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Name manifestó que están a la espera de las decisiones que van a tener en el Senado respecto a la reforma de la salud, pero por ahora indicó que tienen "el mayor respeto por lo que viene en la Cámara", donde actualmente se está discutiendo el proyecto.



Respecto al Gobierno Nacional, el senador señaló: "El Congreso exige y necesita ser respetado. Y no contribuye que el Gobierno califique de anacrónico una actitud de la bancada. Así no se construye. Con la soberbia y un ánimo despótico lo que se hace es destruir lo que se pudo avanzar. Le recomiendo al Gobierno una actitud serena".



REDACCIÓN POLÍTICA