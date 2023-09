En su participación en el encuentro de los magistrados de la alta cortes en Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro dio un discurso con varias polémicas. Uno de los puntos cuestionados fue el que hizo referencia directa al poder Legislativo: “Entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes”.



Cinco días después de dicho comentario, el presidente del Senado, Iván Name, aprovechó la plenaria de Senado para manifestarse. “Tengo que solicitarle al presidente que nos respete”, dijo la cabeza del Congreso, a que a renglón seguido dijo: “Nosotros apreciamos la institucionalidad y la dignidad que ostentamos. No he hecho una referencia simbólica sino textual a sus declaraciones. Quiero dejar aquí nuestra protesta y nuestro reclamo”.





En ese sentido, Name dijo: “Rechazamos que nos señalen de esta manera, especialmente proviniendo del señor presidente”. Sin embargo, trató de quitarle fuerza a las declaraciones el mandatario colombiano: “No le vamos a dar más trascendencia que la interpretación de un momento desafortunado. Vamos a seguir en la búsqueda de un acuerdo nacional”.

Presidente Gustavo Petro durante evento de la Corte Suprema n Bucaramanga. Foto: Erick Sánchez - Presidencia

Por último, el presidente del Senado aseveró que la corporación que dirige tiene “una dignidad intocable”, e invitó al presidente Petro si tiene alguna prueba de vínculos irregulares. “Si él tiene referencia a algunos senadores que están abrazados con el narcotráfico, que lo diga. No envilezca la condición que tenemos hoy y que representamos”, concluyó.



Después del llamado al presidente, siguió la plenaria del Senado. El senador Iván Name ha tenido con el Ejecutivo un mensaje de colaboración para sacar adelante las reformas, pero al mismo tiempo ha marcado las distancias y ha hecho saber al Gobierno que no será una "notaría".



Incluso la llegada de Name a la presidencia del Senado ha sido asumida como un mensaje de independencia frente al poder Ejecutivo, esto debido a que Angélica Lozano era la candidata que contaba con el apoyo del Gobierno. Aún así, Iván Name se hizo con los votos suficientes en el Senado para ganar el pulso.



Además del pronunciamiento de Name, otros sectores también usaron la plenaria para expresar reparos al Ejecutivo. Miguel Uribe, del Centro Democrático, calificó de "peligro" el gobierno de Gustavo Petro. Este se manifestó en contra del gobierno por su proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura sobre la movilización campesina y los mensajes en contra de empresas como Argos.