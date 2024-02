Name: ‘Las políticas del Gobierno son insatisfactorias, han sido erráticas’

El presidente del Congreso, el senador Iván Name, calificó lo que han sido hasta ahora las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro.



“En mi concepto no son satisfactorias, han sido erráticas e inconvenientes, pero es mi posición individual”, señaló el jefe del Ejecutivo. El senador, no obstante insistió en que el Gobierno tiene la oportunidad de corregir sus errores.



“Hay áreas en las que no hemos sido afortunados en el manejo de estos años”, agregó.

Iván Name y Petro Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO / Presidencia



Sobre los ministros, Name señaló que si bien es fuero presidencial la decisión de eventuales cambios, recomienda un gabinete mucho más dinámico.



“No podemos dejar de pensar en recomendar un gabinete mucho más dinámico, con una capacidad de ejecución. No vemos un gabinete dinámico ni ejecutor, de tal manera que, ojalá, el Presidente revise los miembros del gabinete”, remató el senador de la Alianza Verde.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA